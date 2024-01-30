"Хочу верить, что это просто ошибка": акционер банка "Альянс" прокомментировал обвинения НАБУ в деле о хищениях в "Укрэнерго"

Главный акционер банка "Альянс", фигурирующего в деле Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о хищениях в "Укрэнерго", Александр Сосис прокомментировал оглашение подозрения председателю правления банка Юлии Фроловой. Он объяснил, что банк в суде отстаивает свою правоту. Более того, Офис генпрокурора уже признал "Альянс" пострадавшей стороной.

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Поэтому акционер рассчитывает, что действия НАБУ были ошибкой, а не давлением на бизнес. "Мы все очень уважаем НАБУ и в Украине, и за рубежом, но в НАБУ работают не работы, а люди. А люди могут ошибаться. И я думаю, что это просто ошибка, которая будет исправлена либо самими следователями, либо судьей. И я очень хочу верить, что это просто ошибка, а не та ситуация, которая обсуждалась на последнем СНБО и освещалась представителями бизнеса и власти", – отметил Александр Сосис в интервью.

Вначале января детективы НАБУ сообщили о подозрении лицам в организации схемы завладения электрической энергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от продажи средств. По данным следствия, в марте 2022 года "Юнайтед Энерджи", к тому времени один из крупнейших в Украине трейдеров, купило у государственного "Укрэнерго" электроэнергию на 716 млн гривен.

При этом у трейдера уже была задолженность перед "Укрэнерго", но руководитель соответствующего департамента госкомпании не остановил продажу. К тому времени гарантом оплаты выступал банк "Альянс", а решение подписывала председатель правления Юлия Фролова.

Александр Сосис напомнил, что в сентябре 2021 года банк выдал гарантию в рамках своей обычной деятельности, которая предоставлялась в соответствии с Правилами энергорынка с целью обеспечения обязанностей по балансированию электроэнергии участника рынка "Юнайтед Энерджи" перед "Укрэнерго".

"Следует заметить, что в гарантии было прямо указано, что она покрывает риски в случае, если как "Укрэнерго", так и "Юнайтед Энерджи" соблюдают правила энергорынка и выполняют свои обязанности согласно утвержденным НКРЭКУ правилам", – подчеркнул акционер. В частности "Укрэнерго" запрещено:

отпускать энергию компаниям, имеющим признаками преддефолтного или дефолтного состояния;

не списывать деньги со специальных счетов трейдера, куда поступают средства от потребителей ежедневно.

Однако в марте 2022 года "Укрэнерго" отпускает уже электроэнергию "Юнайтед Энерджи", которая уже имеет задолженность. Там самым были нарушены правила расчетов за электроэнергию по спецсчетам.

Образованные в результате неправомерных действий "Укрэнерго" задолженности после неплатежей трейдером "Юнайтед Энерджи" с нарушением условий гарантий и процедур предъявления были направлены в банк. Факт незаконной деятельности "Укрэнерго" установила Государственная аудиторская служба Украины во время проверки, об этом в своем отчете отметила НКРЭКУ.

"Я много лет работал в страховом бизнесе, и могу вам точно сказать, что если вы застраховали свой дом, а потом было установлено, что вы сами его подожгли с целью получения страховой выплаты, то страховая компания будет судиться с вами до полной победы. Следовательно, банк в суде отстаивает свою правоту по данному делу. Более того, Офис генерального прокурора признал банк потерпевшей стороной, то есть ставшей жертвой неправомерных действий "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи", – подчеркнул Сосис.

Он объяснил, что НАБУ в свою очередь подозревает сговор между упомянутыми компаниями и ведут собственное расследование. "При чем здесь председатель правления банка, просто подписавшая бланк гарантии, которые десятками выписываются банками Украины каждый день? Банк пострадавшая сторона, где здесь злой умысел со стороны председателя правления? Где неправомерная выгода? Где в конце концов ущерб для кого-то, если стороны находятся в хозяйственном судебном процессе?" – интересуется акционер финучреждения.

Также он напоминает: НАБУ уже заявило, что арестовало на счетах компаний, связанных с "Юнайтед Энерджи", 665 млн грн и 36 млн евро. "Следовательно, средств для погашения убытков (770 млн грн) "Укрэнерго", если они есть, хватает с запасом. Тогда в чем проблема и какое отношение к этому имеет потерпевшая сторона – коммерческий банк?" – отмечает Александр Сосис.

По словам акционера, несмотря на полномасштабную войну, финучреждение продолжает развиваться и делает это очень активно. "Альянс" выполняет все нормативы НБУ, а его работа – прибыльна. Кроме того:

объемы потребительского кредитования возросли в разы;

благодаря запуску собственного процессинга крупнейшие компании-агрегаторы рынка электронной коммерции заключают договоры на обслуживание, а также сформировалась очередь желающих;

банк провел акционерный общий сбор и утвердил увеличение уставного капитала на 234 млн грн;

за последний год открыто три новых отделения и возобновлена работа в Херсоне и Харькове.

"Оказываем постоянную помощь Вооруженным силам Украины, я лично и работники банка. Сейчас идет акция по сбору средств на закупку дронов для самого эффективного подразделения Службы безопасности Украины "Белые Волки". Банк уже пять лет подряд поддерживает проведение "Форумов Добрых дел", таких форумов уже проведено 10, а в марте готовится следующий. Также я являюсь председателем наблюдательного совета и главным донором Института развития гражданского общества имени Голди Меир, который сейчас активно развивает центры реабилитации для военных", – резюмировал Александр Сосис.