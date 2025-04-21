Граждане Китая систематически вывозят из России военную экипировку – от бронежилетов до тактических рюкзаков, чтобы подробно ее изучить, создать более дешевые копии и наладить массовое производство. Полученные аналоги впоследствии реализуются как в Китае, так и на внешних рынках, включая страны, враждебные России, что вызывает особую обеспокоенность у российских правоохранителей.

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Об этом пишут росСМИ. Российские правоохранительные органы фиксируют рост числа случаев незаконного вывоза военной экипировки и товаров двойного назначения гражданами Китайской Народной Республики (КНР).

Основной целью таких действий является изучение и дальнейшее копирование российских образцов экипировки для производства более дешевых аналогов в Китае, которые впоследствии реализуются как на внутреннем, так и внешних рынках.

По данным российских изданий, китайские граждане используют для транспортировки снаряжение как официальные, так и неофициальные каналы, в том числе почтовые службы. Особой популярностью пользуются такие образцы, как бронежилеты 6Б45, тактические рюкзаки 6ш117 и разгрузочные жилеты серии "Ратник". В апреле этого года в Москве был задержан гражданин КНР, который пытался отправить по почте несколько единиц тактического снаряжения в Китай.

В ходе расследования выяснилось, что этот случай не был единичным. Правоохранители установили еще несколько фактов аналогичной деятельности с участием того же подозреваемого, включая вывоз бронепластин, боевых рюкзаков и других предметов, отнесенных к категории военной техники согласно российскому законодательству.

Подобный инцидент произошел в декабре прошлого года, когда был задержан китайский студент, хранивший в общежитии бронежилеты, гильзы и другие элементы военного снаряжения. Он объяснил, что приобрел их легально из-за интернет-платформ.

Эксперты отмечают, что интерес к российскому снаряжению объясняется желанием китайских производителей снизить затраты на разработку, заменив оригинальные изделия собственными копиями и зарабатывать на этом. Эти аналоги нередко попадают обратно в Россию, а также в другие страны, в том числе находящиеся в конфликте с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия финансирует войну против Украины за счет собственного населения, в частности – из-за повышения акцизов на алкоголь, который традиционно является одним из основных продуктов потребления среди россиян. В связи с сокращением нефтегазовых доходов Кремль сознательно перекладывает финансовое бремя войны на плечи зависимого от спиртного общества.

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