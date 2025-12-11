Графики отключений света изменятся уже скоро: Свириденко назвала сроки

Продолжительность отключений электроэнергии для украинского населения может сократиться уже в ближайшие выходные, то есть 13-14 декабря. Это станет возможным благодаря восстановлению энергосистемы после российских обстрелов, увеличению генерации и пересмотру списка критической инфраструктуры.

Видео дня

Об этом 11 декабря сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после очередного заседания энергетического штаба. Члены штаба скоординировали дальнейшие действия для восстановления энергетики.

"Заслушала доклады о состоянии энергосистемы. Скоординировали дальнейшие действия для восстановления после обстрелов, обеспечения необходимых резервов топлива и оборудования, защиты объектов, наращивания генерации и главное – обеспечения людей светом", – отметила глава правительства.

Что делается для уменьшения отключений

Принято решение о пересмотре списка критической инфраструктуры, поэтому от областных военных администраций (ОВА) ожидается фактическая оптимизация потребления электроэнергии на местах .

. Решено присоединить когенерационные установки к общей энергосети – объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, чтобы восполнить дефицит электроэнергии в сети.

– объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, чтобы восполнить дефицит электроэнергии в сети. Всем министерствам и ОВА поручили обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.

"Наша цель — у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные", – подчеркнула Свириденко.

Ремонт энергообъектов займет месяцы

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что восстановление энергосистемы после последних обстрелов займет месяцы.

"Повреждена очень существенная часть тепловой генерации. Проще перечислить, что работает, чем что не работает. На восстановление генерации уйдет ощутимое время. Речь идет о месяцах, а не неделях", – отметил эксперт.

По его словам, ситуация в энергетике может ощутимо улучшиться уже через 3-4 дня. Впрочем для нормального восстановления понадобится 10-12 недель, и даже после этого времени будет дефицит.

"Сейчас мы находимся в первой стадии восстановления высоковольтных сетей. Две атаки произошли довольно существенные. С одной стороны мы убедились, что там, где есть защита ситуация значительно лучше. К сожалению, она не везде. Есть существенные потери по оборудованию. Прежде всего там, где не было защиты", – отметил Харченко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ноябрь 2025 года стал рекордным для Украины по объемам закупки электроэнергии за рубежом – импорт вырос на 17,2% по сравнению с октябрем и достиг максимума с начала года. В то же время экспорт тока почти прекратился, сократившись на 94,2% – это худший результат с сентября прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!