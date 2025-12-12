График обновится через 2 дня: названы региональные поезда, которые изменят расписание с 14 декабря

С 14 декабря 2025 года "Укрзалізниця" (УЗ) вводит обновленный график движения поездов. В том числе обновление касается региональных, пригородных и городских рейсов.

Об этом говорится в объявлении УЗ. В компании пообещали расширить сеть таких поездов и улучшить стыковки.

Новые региональные маршруты

Для разгрузки поездов дальнего следования в горном направлении и улучшения доступности западных областей запускаются новые регулярные рейсы:

Львов – Ворохта

№ 808/807 Львов – Ворохта: 10:51 – 14:19;

№ 808/807 Ворохта – Львов: 16:38 – 20:26;

№ 810/809 Львов – Ворохта: 15:51 – 20:20;

№ 810/809 Ворохта – Львов: 06:10 – 10:07.

Львов – Ковель

№ 840 Львов – Ковель: 05:20 – 08:42;

№ 841 Ковель – Львов: 09:42 – 13:07;

№ 842 Львов – Ковель: 14:10 – 17:33;

№ 843 Ковель – Львов: 18:33 – 22:00.

Житомир – Киев – Конотоп (модернизированный электропоезд)

№ 856: Житомир 06:43 – Киев 09:03-09:10 – Конотоп 12:32

№ 855: Конотоп 14:00 – Киев 17:33-17:42 – Житомир 19:55

Киевская кольцевая электричка: обновленный график

Впервые за три года меняется расписание Киевской кольцевой электрички. Восстанавливается движение полным кольцом, а время отправлений будет скорректировано в пределах до 10 мин от привычного расписания. Это позволит:

лучше координировать пересадки с пригородными поездами;

обеспечить анонсированное тактовое движение поездов дальнего следования в направлении Львова.

Все поезда на Киевском кольцевом маршруте будут обновлены: в составе будут курсировать только вагоны не старше одного года после капитальной модернизации. Также с целью гарантированного размещения пассажиров в часы пик и в периоды, когда другой транспорт курсирует с перебоями, все поезда в Киевской агломерации будут сформированы в 8-вагонные составы.

Где смотреть расписание пригородных поездов

Подробное и актуальное расписание, а также информацию о наличии мест и возможность приобрести билеты, будет опубликовано на официальных ресурсах УЗ в день введения графика, 14 декабря:

для пригородных поездов – на сайте расписания пригородных электропоездов;

– на сайте расписания пригородных электропоездов; для Киевской городской электрички – на официальном сайте Kyiv City Express.

УЗ просит пассажиров заранее проверять расписание и время отправления рейса, особенно если планируются пересадки. Для получения официальной информации призывают пользоваться только ресурсами "Укрзалізниці" и указанными выше ссылками.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам также пообещали, что в 2026 году в поездах "Укрзалізниці" появится Wi-Fi. Речь идет о спальных поездах, поскольку сейчас беспроводная связь доступна в поездах класса Интерсити и Интерсити+.

