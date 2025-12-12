График обновится через 2 дня: названы региональные поезда, которые изменят расписание с 14 декабря
С 14 декабря 2025 года "Укрзалізниця" (УЗ) вводит обновленный график движения поездов. В том числе обновление касается региональных, пригородных и городских рейсов.
Об этом говорится в объявлении УЗ. В компании пообещали расширить сеть таких поездов и улучшить стыковки.
Новые региональные маршруты
Для разгрузки поездов дальнего следования в горном направлении и улучшения доступности западных областей запускаются новые регулярные рейсы:
Львов – Ворохта
- № 808/807 Львов – Ворохта: 10:51 – 14:19;
- № 808/807 Ворохта – Львов: 16:38 – 20:26;
- № 810/809 Львов – Ворохта: 15:51 – 20:20;
- № 810/809 Ворохта – Львов: 06:10 – 10:07.
Львов – Ковель
- № 840 Львов – Ковель: 05:20 – 08:42;
- № 841 Ковель – Львов: 09:42 – 13:07;
- № 842 Львов – Ковель: 14:10 – 17:33;
- № 843 Ковель – Львов: 18:33 – 22:00.
Житомир – Киев – Конотоп (модернизированный электропоезд)
- № 856: Житомир 06:43 – Киев 09:03-09:10 – Конотоп 12:32
- № 855: Конотоп 14:00 – Киев 17:33-17:42 – Житомир 19:55
Киевская кольцевая электричка: обновленный график
Впервые за три года меняется расписание Киевской кольцевой электрички. Восстанавливается движение полным кольцом, а время отправлений будет скорректировано в пределах до 10 мин от привычного расписания. Это позволит:
- лучше координировать пересадки с пригородными поездами;
- обеспечить анонсированное тактовое движение поездов дальнего следования в направлении Львова.
Все поезда на Киевском кольцевом маршруте будут обновлены: в составе будут курсировать только вагоны не старше одного года после капитальной модернизации. Также с целью гарантированного размещения пассажиров в часы пик и в периоды, когда другой транспорт курсирует с перебоями, все поезда в Киевской агломерации будут сформированы в 8-вагонные составы.
Где смотреть расписание пригородных поездов
Подробное и актуальное расписание, а также информацию о наличии мест и возможность приобрести билеты, будет опубликовано на официальных ресурсах УЗ в день введения графика, 14 декабря:
- для пригородных поездов – на сайте расписания пригородных электропоездов;
- для Киевской городской электрички – на официальном сайте Kyiv City Express.
УЗ просит пассажиров заранее проверять расписание и время отправления рейса, особенно если планируются пересадки. Для получения официальной информации призывают пользоваться только ресурсами "Укрзалізниці" и указанными выше ссылками.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам также пообещали, что в 2026 году в поездах "Укрзалізниці" появится Wi-Fi. Речь идет о спальных поездах, поскольку сейчас беспроводная связь доступна в поездах класса Интерсити и Интерсити+.
