Готовы платить до 80 тыс. грн: работодатели в Украине "охотятся" за людьми с инвалидностью

В условиях дефицита кадров украинские работодатели радикально изменили подходы к найму и начали активно развивать безбарьерность. Об этом свидетельствует существенное увеличение предложений о работе и уровня оплаты труда для людей с инвалидностью.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка, опубликованные одним из крупнейших кадровых порталов Украины. Отмечается, что по ряду вакансий медианная зарплата, предлагаемая специалистам с инвалидностью, существенно превышает среднюю зарплату по профессии в целом.

Какая ситуация на рынке в целом

Динамика за последний год (с мая 2025 по май 2026) оказалась исключительно положительной. Работодатели всё чаще готовы оценивать соискателей прежде всего по навыкам и компетенциям, в результате чего:

количество вакансий для людей с инвалидностью выросло с 11 225 до 13 135 (+17%);

медианные зарплаты – до 26,4 тыс. грн (сразу на 26%).

Кому платят больше всего

Самым неожиданным выводом аналитиков стало то, что во многих дефицитных профессиях медианная зарплата в вакансиях, открытых для людей с инвалидностью, оказалась существенно выше, чем средняя зарплата по этим же специальностям на рынке труда в целом. Абсолютными лидерами по уровню доходов стали строительные и рабочие специальности.

Штукатуры – 80 тыс. грн против 65 тыс. грн по рынку (на 23% больше).

80 тыс. грн против 65 тыс. грн по рынку (на 23% больше). Фасадчики – 75 тыс. грн против 57 тыс. грн (+32%).

– 75 тыс. грн против 57 тыс. грн (+32%). Каменщики – 73,3 тыс. грн против 57,5 тыс. грн (+27%).

– 73,3 тыс. грн против 57,5 тыс. грн (+27%). Дальнобойщики – 60 тыс. грн против 58,8 тыс. грн (+2%).

– 60 тыс. грн против 58,8 тыс. грн (+2%). Стоматологи – 60 тыс. грн против 32,5 тыс. грн (+85%).

– 60 тыс. грн против 32,5 тыс. грн (+85%). Рихтовщики – 56,3 тыс. грн против 50 тыс. грн (+13%).

– 56,3 тыс. грн против 50 тыс. грн (+13%). Монтажники – 50 тыс. грн против 35 тыс. грн (+43%).

– 50 тыс. грн против 35 тыс. грн (+43%). Автомаляры – 50 тыс. грн против 37,8 тыс. грн (+32%).

– 50 тыс. грн против 37,8 тыс. грн (+32%). Маляры – 50 тыс. грн против 35,9 тыс. грн (+39%).

– 50 тыс. грн против 35,9 тыс. грн (+39%). Автоэлектрики – 50 тыс. грн против 42,5 тыс. грн (+18%).

Эксперты отмечают, что такая тенденция обусловлена не только социальной ответственностью компаний, но и суровыми реалиями военного времени. Из-за дефицита кадров бизнес осознает важность инклюзивного подхода к найму, причем речь идет не только о создании равных возможностей, но и о формировании среды, в которой работник может реализовать свой профессиональный потенциал.

Также OBOZ.UA сообщал, что работодатели в прифронтовых областях всё активнее ищут продавцов, водителей, разнорабочих и других работников рабочих специальностей, предлагая конкурентные зарплаты даже несмотря на риски для безопасности. В то же время количество откликов на многие вакансии сокращается, что свидетельствует об остром дефиците кадров и постепенном оттоке рабочей силы в более безопасные регионы Украины.

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