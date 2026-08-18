Готовы платить до 45 тыс. грн за удаленную работу: кого чаще всего ищут украинские работодатели

Больше всего удаленных вакансий в Украине предлагается в сфере продаж, производства, образования, рекламы, логистики, IT и HR, причем зарплаты сильно различаются – от 6750 грн в бухгалтерии до 45,5 тыс. грн в сфере строительства. То есть удаленная работа уже давно не ограничивается только IT или SMM: из дома можно работать продавцом, рекрутером, репетитором, логистом, оператором и даже в некоторых рабочих профессиях.

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Об этом говорится в исследовании платформы для поиска работы. Аналитики проанализировали вакансии на платформе и определили, в каких категориях работодатели чаще всего предлагают дистанционный формат, каких специалистов ищут и какие зарплаты указывают в таких объявлениях.

Где больше всего вакансий с удаленной работой

Больше всего предложений удаленной работы приходится на категорию "Розничная торговля / продажи / закупки". Медианная зарплата в вакансиях с возможностью работать удаленно составляет здесь 20 тыс. грн. Работодатели чаще всего ищут менеджеров по продажам, менеджеров интернет-магазинов, онлайн-консультантов и помощников, которые будут работать с заказами и клиентами в режиме онлайн.

Фактически часть функций, которые раньше требовали присутствия в магазине или офисе, бизнес уже может организовать дистанционно. Сотрудник принимает заказы, консультирует покупателей, обрабатывает заявки и поддерживает связь с клиентами по телефону, через мессенджеры или специальные приложения.

Удаленно работают даже на производстве

Второе место по количеству таких предложений занимает категория "Производство / рабочие специальности". Медианная зарплата по соответствующим вакансиям также составляет 20 тыс. грн. На первый взгляд, удаленный формат для производственных профессий может показаться необычным, ведь значительная часть такой работы напрямую связана с оборудованием и физическим присутствием на рабочем месте.

Однако в этой категории есть профессии, часть обязанностей которых можно выполнять дома. Среди предложений встречаются вакансии ассистентов и операторов, работающих с базами кандидатов.

Также работодатели могут предлагать удаленный или частично удаленный формат для швей, портних и вышивальщиц, если специфика заказов позволяет выполнять работу за пределами производственной площадки.

Самая высокая зарплата в строительной категории

Одним из самых неожиданных результатов исследования является категория "Строительство / облицовочные работы". Медианная зарплата в вакансиях с возможностью удаленной работы здесь достигает 45,5 тыс. грн.

Отмечается, что это один из самых высоких показателей среди всех проанализированных категорий. При этом само название категории не означает, что строители могут полностью работать из дома. В вакансиях встречаются предложения для подсобных рабочих, грузчиков и разнорабочих, а формат конкретной работы зависит от работодателя и обязанностей.

Поэтому высокий показатель в этой категории не стоит воспринимать как зарплату исключительно за классическую удаленную работу. Речь идет о вакансиях, где работодатели указывают возможность такого формата или выполнения отдельных удаленных заданий.

Колл-центры – много вакансий, но зарплаты ниже

Еще одним традиционным направлением для работы из дома остаются колл-центры и телекоммуникации. Медианная зарплата по вакансиям с удаленным форматом составляет 12 тыс. грн. Чаще всего компаниям нужны операторы чатов и менеджеры по продажам.

Для таких должностей удаленная работа стала особенно распространенной благодаря развитию телефонных платформ, CRM-систем, онлайн-чатов и других инструментов для общения с клиентами. Работнику часто достаточно иметь компьютер, стабильный интернет и необходимое программное обеспечение, чтобы выполнять основные задачи из дома.

Онлайн-преподавателям предлагают в среднем 26,5 тыс. грн

Удаленный формат активно используется и в сфере образования. В категории "Образование / перевод" работодатели ищут онлайн-преподавателей и репетиторов, а медианная зарплата по соответствующим вакансиям составляет 26,5 тыс. грн.

Переход части образовательных услуг в онлайн открыл для преподавателей возможность работать не только с учениками из своего города, но и с клиентами из других регионов и стран. Для репетиторов дистанционный формат также позволяет не тратить время на дорогу и одновременно работать с несколькими группами или индивидуальными учениками.

Категория "Реклама / дизайн / PR" также остается одним из наиболее очевидных направлений для удаленной работы. Здесь работодатели ищут SMM-менеджеров, контент-мейкеров и копирайтеров. Медианная зарплата по вакансиям с возможностью удаленной работы составляет 20 тыс. грн.

Особенность таких профессий заключается в том, что большинство рабочих процессов с самого начала не привязаны к конкретному офису. Контент можно создавать и согласовывать онлайн, социальными сетями управлять удаленно, а общение с клиентами и командой вести через мессенджеры и видеосвязь.

В логистике можно зарабатывать 30 тысяч

Удаленные вакансии активно появляются и в логистике, складской сфере и доставке. Медианная зарплата в таких предложениях составляет 30 тыс. грн. Среди вакансий встречаются предложения для логистов, диспетчеров грузовых перевозок и операторов.

Для части таких должностей физическое присутствие на складе или в транспортном узле не является обязательным. Координацию перевозок, коммуникацию с водителями, клиентами и партнерами можно осуществлять удаленно. Интересно, что, несмотря на стереотип об IT как основной сфере удаленной работы, по количеству вакансий с таким форматом эта категория не занимает первое место.

В категории "ИТ / компьютеры" медианная зарплата по соответствующим вакансиям составляет 22 тыс. грн. Работодатели, в частности, ищут операторов технической поддержки и чатов, а также тестировщиков веб-сайтов. То есть удаленная работа в IT действительно остается распространенной, однако рынок уже значительно шире.

Сколько платят удаленным бухгалтерам и рекрутерам

Удаленные вакансии есть и в бухгалтерии. В этой категории ищут бухгалтеров и финансистов, в частности для проектной работы. В то же время медианная зарплата здесь одна из самых низких среди представленных направлений — 6750 грн.

Такой показатель может быть связан с большим количеством предложений для начинающих, неполной занятостью или проектной работой. Еще одно направление с довольно высокой оплатой — административный персонал и HR.

Медианная зарплата в вакансиях с возможностью удаленной работы здесь составляет 37,5 тыс. грн. Работодатели ищут рекрутеров и их помощников, администраторов, ассистентов руководителей и менеджеров по подбору персонала.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно растет ценность квалифицированных работников – на примере Буковины работодатели предлагают от 30 до 100 тысяч гривен водителям, инженерам, биотехнологам, механикам и другим специалистам. Самая высокая зарплата в приведенной базе вакансий — 100 тысяч гривен, и получить ее может водитель международных грузовых перевозок.

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