Госкомпании должны показать финансовые отчеты о работе: в Раде принят законопроект

Народные депутаты Верховной Рады обязали государственные компании обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом и отчетами об управлении и платежах в пользу государства. Отчеты должны быть обнародованы в течение 6 месяцев со дня введения в действие закона №6013.

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Об этом сообщил народный депутат Максим Хлапук ("Голос"). Решение было принято 248 голосами.

Парламентарий напомнил, что с начала полномасштабного вторжения парламент разрешил госкомпаниям не обнародовать финансовую отчетность в течение всего периода военного положения. Такое решение было принято для упрощения их деятельности в условиях неопределенности первых месяцев 2022 года.

Но анализ практики применения такой нормы за три года существования показал ее нецелесообразность, поскольку отдельные госкомпании злоупотребляли этим правом. Это привело к значительному снижению прозрачности их деятельности.

"Государственные компании могут и должны обнародовать финансовую отчетность - это будет способствовать прозрачности деятельности компаний и повышению доверия к ним", – подчеркнул Хлапук.

Закон предусматривает, что вся финансовая отчетность госкомпаний будет обнародоваться в Базе данных электронной отчетности субъектов хозяйствования государственного сектора экономик. Это позволит не только видеть показатели отдельных компаний, но сравнивать их и отслеживать динамику изменений в удобном формате.

"Это первый, но весомый шаг в восстановлении прозрачности деятельности госкомпаний и возвращении надлежащей практики раскрытия информации, которая значительно ухудшилась с началом действия военного положения", – подчеркнул нардеп.

Вместе с тем он отметил, что принятое решение не касается других юридических лиц, кроме госкомпаний. Им разрешили по-прежнему представлять финансовую отчетность после прекращения военного положения. Кроме того, избегут обнародования отчетов государственные компании военно-промышленного комплекса – для национальной безопасности в период действия военного положения.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине появится Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого войдут представители известного украинского бизнеса. Решение об этом было принято 23 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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