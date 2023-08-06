В Украине вернули проверки бизнеса на наличие РРО: будут ли штрафы

В Украине возобновились профилактические проверки бизнеса на предмет работы без регистратора расчетных операций (РРО/ПРРО, "кассовый аппарат"). Штрафов для предпринимателей пока нет – их вернут с 1 октября.

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Как сообщает ЦЭС, в ходе проверок налоговая обнаружила несколько случаев уклонения бизнеса от уплаты налогов за счет манипуляций с РРО. В частности, "попались":

региональная продуктовая сеть, которая выдавала поддельные чеки за наличные расчеты;

сеть секс-шопов, которая работала вообще без учета через РРО и могла скрывать по $230 тыс. (почти 8,5 млн грн) выручки в месяц.

"Без РРО и проверок уплата налогов неподконтрольна государству. То есть бизнес, особенно на упрощенной системе налогообложения, может показывать любые обороты", – отметил экономист ЦЭС Юрий Гайдай.

Поэтому, по его словам, эффективная борьба с такими схемами позволит наполнить бюджет и создаст равные правила игры для бизнеса. "Однако проверки налоговой могут дать положительный эффект только при определенных условиях. Важно, будут ли работники налоговой брать за основу оценку рисков или снова начнут "догонять" тех, кого легче", – предупредили аналитики ЦЭС.

Что будет со штрафами за работу без РРО

В Украине с 1 октября вернут штрафы для бизнеса за работу без регистратора расчетных операций. Однако за нарушения, совершенные до 1 октября, наказывать все же не будут. Правила прописаны в законе № 3219-ІХ (законопроект № 8401), который вступил в силу 1 августа:

с 1 октября 2023 года возобновляется ответственность за нарушения в сфере применения РРО;

штрафы не будут распространяться на нарушения, совершенные на временно оккупированных территориях, территориях активных и возможных боевых действий;

за нарушения на указанных территориях все же будут штрафовать, если они касаются торговли подакцизными товарами (например, топливо, алкоголь, табак);

бизнес на всех территориях Украины освобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенное в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.

При этом еще с 1 января 2023 года платежные терминалы в Украине стали обязательными для всей торговли в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. В населенных пунктах с меньшим населением действует отсрочка до 1 января 2024 года.

То есть с 1 октября безосновательный отказ в принятии для расчета платежной карты будет означать штраф в размере от 1700 до 3400 грн. А в случае повторного нарушения в течение года следующий штраф будет выше – от 8500 грн до 17 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинским "ФОПам" нужно использовать РРО при отправке товара наложенным платежом через "Новую почту". Несмотря на индивидуальные ответы налоговой на запросы "ФОПов" такое правило действительно существует.

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