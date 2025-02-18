Голые стены и линолеум под ногами: в Киеве сдают в аренду квартиру в стиле "хай так" за 21 тыс. грн

В Киеве сдается в аренду квартира с голыми стенами за 21 тысячу гривен. Такой дизайн владелец жилья назвал "авторским".

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Объявление о необычной квартире активно обсуждается в Telegram-каналах и соцсетях. И хотя может показаться, что стиль в квартире напоминает лофт, на стенах остались следы ремонта и отсутствует дальнейшая отделка.

Впрочем, на опубликованных фото видно, что квартира-студия имеет всю необходимую для жизни мебель и ремонт в ванной комнате. Но стены и потолок в квартире голые, а на полу – линолеум. Кроме того, видно, что окна ничем не закрыты, то есть от света арендаторам будет не спрятаться.

Но где находится жилье и есть ли возле него необходимая инфраструктура, не отмечается. Неизвестен возраст дома и его этажность, что также играет не последнюю роль в формировании стоимости аренды.

Украинцы в комментариях тоже не оценили такое предложение. Они иронически назвали стиль отделки "хай так", и "от строителей", намекая, что в таком состоянии квартира была сдана. "Когда ты купил квартиру в новостройке, готовой на 75%, кредитные средства кончились, но надо как-то выруливать", – объяснил другой комментатор.

Впрочем, некоторые назвали такую квартиру красивой и "инстаграмной". Другие комментаторы отметили, что в Киеве за такие деньги можно найти и самые худшие варианты для жизни.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что за последний месяц аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило почти 2300 грн – со средних 22796 до 20500 грн, или сразу 10,07% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат). В целом по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12500 до 35000 грн. То есть разница между самым дорогим и дешевым составляет 22 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

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