Инвестор Cosmolot из Британии заявил о рейдерской атаке и давлении на компанию

Главный инвестор Cosmolot Арнульф Дамерау заявил о попытке рейдерского захвата компании. По его словам, он инвестировал деньги в надежде на новую украинскую демократию на пути к членству в ЕС и НАТО, но теперь его бизнес пытаются захватить. Инвестор добавил, что лично встречался с организатором атаки в Вене, и тот сказал, что если бы ему принадлежало 50% Cosmolot, проблемы бы закончились.

Об этом Дамерау написал на своей странице в Facebook. По его словам, компания не только заплатила в прошлом году 2,6 млрд грн налогов в бюджет Украины, но и оказывает военную помощь ВСУ. Атака рейдеров также ударит и по стране: по меньшей мере, это может лишить бюджет миллиардов гривен налогов. Кроме того, это разрушит имидж Украины в глазах международного сообщества.

Дамерау заявил, что будет вынужден рассказать о ситуации публично. "Итак, теперь я сделаю эти атаки публичными: для Bloomberg и Reuters, для международного делового и дипломатического сообщества, для Белого Дома и Rammstein. Я начинаю свою работу в Киеве вместе со всеми надлежащими послами. В частности, я также посетю лично представителей бизнеса и политических лидеров в Лондоне, Берлине, Брюсселе и на этой неделе в Вашингтоне", – заявил он.

Инвестор напомнил, что он уже потерял в Украине 25 млн евро в 2013-м "из-за коррупции во время президентства Януковича". Сейчас Дамерау был уверен, что Украина изменилась. Он стремился поддержать страну во время полномасштабной войны, нападения на страну.

"Наша компания не только платит налоги в государственный бюджет, которые идут на защиту Украины от агрессора, мы также поддерживаем Вооруженные силы Украины военной техникой, беспилотниками в рамках проекта Cosmolot Airlines. Сердцем этой деятельности является Cosmolot. Любая атака на Cosmolot ослабляет украинскую армию , государственный бюджет, бизнес и международный имидж", – объяснил он.

Всего в 2023 году компания уплатила 2,6 миллиарда гривен (63 миллиона долларов) налогов, профинансировала 50 БПЛА для фронта и предоставила более 130 миллионов гривен (3 миллиона долларов) помощи фронту.

"Нас пытаются сломать пустыми и безосновательными обвинениями в связях с россией, созданием репутационных и операционных проблем для компании. Теперь добавляется телефонный терроризм, спам-атаки и запугивание партнеров. Неизвестные массово звонят по телефону партнерам компании и их родственникам. В ход идут пустые обвинения и угрозы что приводит к операционным проблемам бизнеса. Это не просто давление – это криминал", – напомнил он.

Появилась еще одна проблема: банк блокировал все операции Cosmolot, опираясь на предписания Госфинмониторинга. При этом инвесторам компании неоднократно предлагали договориться и решить их проблемы. Все коррупционные предложения были отклонены.

Полное заявление Арнульфа Дамерау

"После моей первой инвестиции в украинскую инфраструктуру, я потерял 25 млн евро в 2013 году из-за коррупции при президентстве Януковича. Однако новая украинская демократия на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО дала мне надежду.

Для любого гуманиста, а особенно для немца, родившегося с исторической виной, обязана поддержка страны, которая подвергается нападению, тем более, что моя семья испытала ту же судьбу в Кенигсберге в 1944 году, как и украинцы, страдающих с 2022 года. Я имею в виду Бучу. Я инвестировал в Украину будущего, чтобы построить глобальную платформу для украинской экономики и ИТ-сектора, основанную на бизнесе, который, вероятно, не подвергается риску банкротства в военное время. Я сделал своей страстью построение видения Президента Украины: легального, лицензированного, белого бизнеса в секторе игр, развлечений и азартных игр, который стал – с 2,6 миллиардами гривен – таким же крупным налогоплательщиком, как Arcelor Mittal, и большим, чем многое из 100 крупнейших украинских компаний. Но наша компания не только платит налоги в государственный бюджет, которые идут на защиту Украины от агрессора, мы также поддерживаем вооруженные силы Украины военной техникой, беспилотниками в рамках проекта Cosmolot Airlines. Сердцем этой деятельности является Cosmolot. Любая атака Cosmolot ослабляет украинскую армию, государственный бюджет, бизнес и международный имидж.

Атака на Сosmolot отнюдь не патриотична и выгодна России. Кто стоит за атакой на Cosmolot? Я встречался с этим человеком.

Cosmolot испытывает системное давление. Раньше это были единичные атаки силовых структур, но сейчас – это рейдерство.

Cosmolot – это украинский бизнес с британскими инвестициями. Онлайн-казино Cosmolot находится в собственности ООО "Спейсикс", доли в уставном капитале и вообще все влияние на компанию принадлежит только двум лицам – основателю компании украинцу Сергею Потапову и инвестору из Великобритании – Арнульфу Дамерау, что можно проверить в ЕГР. Компания является лицензированным легальным бизнесом, крупным налогоплательщиком в Украине, создает рабочие места и постоянно помогает фронту. Только в 2023 году налоги от компании составили 2,6 млрд гривен, Cosmolot профинансировала и передала на фронт 50 ребостойких БПЛА, общая помощь фронта от компании достигает более 130 млн грн.

После каждой предварительной атаки в компанию приходили разные люди с предложениями "решить" проблемы давления на бизнес. Но наш ответ всегда был "НЕТ". Потому что мы работаем легально, согласно всем законодательным нормам, и не участвуем в коррупционных схемах.

Мы работаем так, как хотели президент и парламент, принимая закон об азартных играх: прозрачный белый бизнес по международным стандартам аудита.

Вследствие того, что мы платим большие налоговые платежи, атаки стали более масштабными, а давление еще сильнее. Появляются кибератаки, работникам предлагают взятки.

Нас пытаются взломать пустыми и безосновательными обвинениями в связях с Россией, созданием репутационных и операционных проблем для компании. Теперь добавляется телефонный терроризм, спам-атаки и устрашение партнеров. Неизвестные массово звонят по телефону партнерам компании и их родственникам. В ход идут пустые обвинения и угрозы, что приводит к операционным проблемам бизнеса. Это не просто давление – это криминал. Это недопустимо в правовом государстве. Но нас не склонить ни к каким коррупционным схемам и "откатам". Мы будем обращаться в полицию и НАБУ, чтобы установить тех, кто за этим стоит. Все задействованные в шантаже лица должны понести ответственность за свои незаконные действия. Если же подтвердятся слухи, что у этих В действиях принимают участие действующие представители государственных органов власти, то я не буду молчать об этом, и со всеми доказательствами обнародую информацию о том, кто и почему организовал противозаконное давление на Cosmolot.

Сегодня же к шантажу и запугиванию добавилась еще одна досадная новость: банки заблокировали все транзакции Cosmolot, ссылаясь на распоряжение Государственной службы финансового мониторинга. Это похоже на рейдерскую атаку. Целью этих действий точно не является увеличение поступлений в бюджет и создание в Украине инвестиционного климата.

Теперь я сделаю эти атаки публичными: для Bloomberg и Reuters, для международного делового и дипломатического сообщества, для Белого Дома и Rammstein. Я начинаю свою работу в Киеве вместе со всеми послами. В частности, я также посетю представителей бизнеса и политических лидеров в Лондоне, Берлине, Брюсселе и на этой неделе в Вашингтоне.

В Вене я лично встретился с представителем нападающих. Он сказал, что если он будет владеть 50% моего бизнеса, то разрешатся все проблемы. После этой встречи началась кампания по дискредитации и уничтожению бизнеса Cosmolot. Результат от этого пойдет на пользу только российским террористическим оккупантам.

Атаковав Cosmolot, рейдеры украдут 2,6 млрд гривен из государственного бюджета, а также украдут беспилотники у Вооруженных сил Украины. Нужно спросить мир, в этом ли идея патриотов Украины и освобождение Украины? И что должен делать иностранный инвестор, выступающий перед Организацией Объединенных Наций, перед мировым экономическим форумом и поддерживающий прямые иностранные инвестиции в Украину, если это происходит с международным инвестором из Великобритании и США. Вот как будет выглядеть членство Украины в ЕС. Андрей Ермак возразил господину Юнкеру, что в Украине существует коррупция. Я поддерживаю Президента Украины и поддерживаю Офис Президента, особенно Андрея Ермака, в том, чтобы доказать миру, что Украина готова к членству в ЕС и соблюдает международные антикоррупционные стандарты. Они никогда не просили никакого участия в нашем бизнесе.

Напомним, ранее ряд украинских бизнесменов заявил о коррупционном давлении правоохранителей на бизнес. Общественное движение украинских предпринимателей "Манифест 42" объявило о предупредительной забастовке против давления силовиков на бизнес.

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