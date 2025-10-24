Германия добивается исключений из санкций США против России: каков план Мерца

Немецкие власти добиваются исключения из американских санкций для немецких дочерних компаний российских энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Если этого не случится, Германия может лишиться одного из крупнейших поставщиком топлива для АЗС и некоторых аэропортов.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Мы обсудим это с американцами", – заявил он в ночь на пятницу, 24 октября.

Таким образом, он фактически подтвердил сообщение Reuters о намерении немецких властей защитить Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing от американских ограничений. Местные банки уже заявили, что американские санкции могут помешать им вести дела с "дочками" российских нефтяных компаний в Германии.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году "Роснефть" лишили контроля над ее немецким бизнесом, который перевели под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям. В сентябре 2025 года это решение в очередной раз продлили еще на год.

Несмотря на это, он де-юре по-прежнему принадлежит России. При этом он остается одним из ключевых переработчиков нефти – на Rosneft Deutschland приходится около 12% нефтеперерабатывабщих мощностей Германии. Компания поставляет бензин на АЗС и в некоторые аэропорты Германии, а также владеет долями в трех крупных НПЗ:

PCK Schwedt (Шведт);

MiRo (Карлсруэ);

Bayernoil (Фобург-на-Дунае).

Какие именно компании РФ попали в санкционный список

22 октября Министерство финансов США официально ввело санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерних компаний, принадлежащих им на 50% или более, прямо или косвенно. Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing среди них не оказалось.

В заявлении уточняется, что решение о санкциях против "Лукойла", "Роснефти" и их дочерних компаний США приняли "из-за отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине".

При этом американская сторона пообещала в дальнейшем выступать за мирное урегулирование войны, отметив, что "устойчивый мир полностью зависит от готовности России вести переговоры в духе доброй воли".

Как уже сообщал OBOZ.UA, накануне объявления о санкциях США 23 октября Великобритания вывела Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing из-под собственных санкций. Это позволит сотрудничать с ними таким концернам, как британско-нидерландский Shell.

