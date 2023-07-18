Гендиректором национализированной Путиным компании 'Данон Россия' стал племянник Кадырова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначил нового генерального директора национализированной компании Danone, производящую молочную продукцию. Высокий пост занял вице-премьер – министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, "по случайному стечению" обстоятельств, приходящийся племянником одиозному Рамзану Кадырову.

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Об этом сообщают российские СМИ. Кадыровский родственник стал новым руководителем предприятия на следующий день после того, как Москва фактически отобрала его у владельцев, передав активы Росимуществу.

Также во временное управление Росимуществу переданы активы пивоваренной компании "Балтика", принадлежащей датскому концерну Carlsberg. "Балтику" возглавил предприниматель Таймураз Боллоев, который уже руководил "Балтикой" в начале 2000-х годов.

Закриев в возрасте 27 лет был назначен мэром Грозного, став одним из самых молодых глав городов в стране. Проработав на посту два года, в феврале 2020-го Закриев получил назначение на должность руководителя администрации главы и правительства республики. Уже в ноябре того же года он стал заместителем председателя правительства и министром сельского хозяйства Чечни. Закриев имеет экономическое образование, он окончил Высшую школу государственного аудита МГУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце 2022 года французская группа Danone объявила о планах продать свой бизнес в России. Популярный производитель молочной продукции отказался покидать рынок страны-агрессора в рамках международных санкций, оправдывая это решение обеспечением "базовых потребностей местного населения".

Уже в июле 2023 года Москва взяла под контроль дочернюю компанию Danone, а также Carlsberg. Таким образом знаменитые продуктовые бренды попали под национализацию в России.