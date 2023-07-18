Украина восстановит Каховскую ГЭС: Кабмин уже принял решение

В Украине планируют восстановить Каховскую ГЭС, которую взорвали российские оккупанты. Правительство приняло решение о запуске соответствующего экспериментального проекта.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. По его словам, дамба Каховской ГЭС необходима для работы аграриев на юге Украины.

"Важным элементом поддержки нашего агрокомплекса будет восстановление систем орошения на юге Украины. Каховская ГЭС в этом вопросе играла и еще будет играть важную роль. Сегодня (18 июля. – Ред.) правительство утверждает постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую подорвали россияне", – заявил Шмыгаль.

Проект рассчитан на два года. Реализация пройдет в два этапа:

первый этап – проектирование всех инженерных конструкций и подготовка базы для обновления;

второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС, он предполагает непосредственные строительные работы.

Координировать проект будет Министерство экономики. Заказчиком работ выступит государственное "Укргидроэнерго".

Для подготовки проекта уже провели консультации с экспертами и специалистами, добавил Шмыгаль. "Восстановление Каховской электростанции приумножит экономический потенциал Украины как в аграрной, так и в энергетической сфере", – резюмировал глава правительства.

При этом ранее министр агрополитики Украины Николай Сольский предупреждал: восстановление плотины и наполнение водохранилища займет не один год. Он уточнял, что в настоящее время более 300 тыс. га земли в Херсонской области остались без доступа к орошению.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон. В результате экоцида Каховское водохранилище прекратило существование.