Где выпить кофе дешевле – в Киеве, Львове или в Польше: ответ может удивить

Утро многих украинцев традиционно начинается с кофе, этот напиток пьют и среди дня, когда хочется взбодриться. С начала крупномасштабной войны цены на кофе заметно выросли, и сейчас городами с самым дорогим кофе являются Киев, Львов и Одесса, а самый дешевый можно купить в Ровно, Хмельницком и Тернополе.

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Об этом свидетельствуют данные портала Numbeo, аналитики подсчитали, что средняя стоимость чашки капучино (единственный тип кофе, который анализируется на площадке) в Украине составляет 53,97 грн, но цены на этот напиток варьируются от 26 до 80 грн. В целом в областных центрах стоимость капучино составляет:

Киев – 65,54 грн (от 35 до 85 грн);

(от 35 до 85 грн); Львов – 64,77 грн (от 30 до 85 грн);

(от 30 до 85 грн); Одесса – 59 грн (от 30 до 80 грн);

(от 30 до 80 грн); Днепр – 56,15 грн (от 30 до 70 грн);

(от 30 до 70 грн); Сумы – 56 грн (от 35 до 85 грн);

(от 35 до 85 грн); Полтава – 55 грн (от 35 до 85 грн);

(от 35 до 85 грн); Харьков – 52,23 грн (от 30 до 65 грн);

(от 30 до 65 грн); Херсон – 50 грн (от 30 до 70 грн);

(от 30 до 70 грн); Черкассы – 49,17 грн (от 30 до 83,46 грн);

(от 30 до 83,46 грн); Кропивницкий – 47,67 грн (от 30 до 80 грн);

(от 30 до 80 грн); Житомир – 47,33 грн (от 35 до 85 грн);

Ивано-Франковск – 46,88 грн (от 30 до 85 грн);

(от 30 до 85 грн); Луцк – 46,88 грн (от 25 до 65грн);

(от 25 до 65грн); Ужгород – 45,88 грн (от 25 до 60 грн);

(от 25 до 60 грн); Чернигов – 45 грн (от 30 до 85 грн);

(от 30 до 85 грн); Николаев – 45 грн (от 30 до 70 грн);

(от 30 до 70 грн); Черновцы – 40 грн (от 30 до 85 грн);

(от 30 до 85 грн); Ровно – 40 грн (от 25 до 65 грн);

(от 25 до 65 грн); Хмельницкий – 38,33 грн (от 20 до 85 грн);

(от 20 до 85 грн); Тернополь – 35 грн (от 25 до 65 грн).

В то же время в некоторых районных центрах кофе даже дороже, чем в областных. Среди них городом с едва ли не самым дорогим капучино является Умань, где средняя стоимость порции капучино такая же, как в Одессе – 59 грн, но может доходить и до 80 грн.

В общем, цены на капучино в Украине среди стран региона самые низкие. В Польше напиток в среднем стоит 13,64 злотых (эквивалентно 150 грн по курсу на 29 мая), в Румынии – 12,56 леев (почти 138 грн), а в Словакии и Венгрии – 2,47 евро (116,26 грн) и 817,62 форинта (94,70 грн) соответственно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на кофе растут не только в Украине, но и в остальном мире. Подорожание было вызвано снижением производства в важных регионах выращивания этой культуры, что привело к снижению предложения.

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