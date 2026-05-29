Где открыть счет ФЛП в 2026 году: OBOZ.UA исследовал условия в топ-банках Украины

В 2026 году счет для ФЛП – это фактически операционный центр бизнеса, через него проходят платежи, налоги, зарплаты, прием оплат от клиентов и валютные операции.

И именно от банка зависит, сколько предприниматель реально тратит ежемесячно. Разница между тарифами может составлять сотни и даже тысячи гривен в год, особенно если есть регулярные платежи или работа с наличными. OBOZ.UA проанализировал условия крупнейших банков Украины и сравнил их по ключевым параметрам – переводы, снятие средств, эквайринг и цифровые сервисы.

Что важно при выборе банка для ФЛП

Предприниматели часто смотрят только на абонплату, но это не все. Основные расходы формируются в ежедневных операциях, и именно здесь банки отличаются больше всего.

В первую очередь стоит оценивать расчетно-кассовое обслуживание (РКО). В большинстве банков открытие счета бесплатное, но дальше начинается ежемесячная плата или пакетные условия. Важно смотреть, что именно входит в этот пакет. Второй критический фактор – переводы. Если ФЛП регулярно платит контрагентам, даже разница между 0 грн и 3-5 грн за платеж быстро накапливается в ощутимые расходы.

Третий момент – вывод средств. Почти все предприниматели переводят деньги на собственную карту, поэтому комиссии или лимиты здесь напрямую влияют на "чистый доход".

Отдельно стоит обратить внимание на эквайринг. Ведь если бизнес принимает оплату от клиентов, разница между 1,1% и 1,5% при больших оборотах – это уже существенные суммы. И наконец – онлайн-сервисы, в 2026 году скорость мобильного приложения и удобство платежей часто важнее количества отделений.

ТОП-5 банков для ФЛП в 2026 году

Все больше банков предоставляют возможность открыть счет полностью онлайн – через приложение Дія или с помощью сервиса еПредприниматель. В некоторых случаях предприниматель может сразу при регистрации ФЛП выбрать банк для будущего обслуживания, что значительно экономит время и позволяет начать работу практически сразу после получения статуса предпринимателя.

ПУМБ

ПУМБ предлагает для ФЛП одну из самых сбалансированных моделей обслуживания. Кроме стандартного онлайн-открытия счета, банк также доступен для выбора непосредственно при регистрации бизнеса через сервис еПредприниматель, что дает возможность предпринимателю сразу получить готовый счет для старта работы без дополнительных визитов или оформлений.

Отдельно до 14 августа 2026 года в ПУМБ действует специальное акционное предложение для новых ФЛП, которое стартовало 13 мая 2026 года. Оно предусматривает дополнительные выгодные условия для открытия и обслуживания счета, что делает старт для новых предпринимателей еще более доступным.

Расчетно-кассовое обслуживание в банке является бесплатным в течение первых 6 месяцев после открытия счета. После завершения льготного периода действует фиксированная абонплата – 150 грн в месяц. Такая модель позволяет предпринимателю фактически "обкатать" банк без затрат на старте.

Переводы внутри ПУМБ не тарифицируются, что является базовым преимуществом для бизнеса с частыми внутренними расчетами. Переводы в другие банки имеют четкую систему лимита – 15 платежей в месяц без комиссии. После превышения этого лимита применяется простая тарификация – 3 грн за платежи до 100 тыс. грн и 12 грн за суммы свыше 100 тыс. грн. Такая структура выгодна для малого бизнеса со стабильным, но не чрезмерным количеством внешних транзакций.

Вывод средств на собственную карту физического лица также имеет льготный лимит – до 60 000 грн в месяц без комиссии. После его превышения действует тариф 0,35% от суммы. При этом снятие наличных с карты физлица осуществляется без дополнительной комиссии, что делает операции с кэшем более гибкими.

Одним из ключевых преимуществ ПУМБ является эквайринг. Согласно акционным условиям, до конца 2026 года отсутствует абонплата за POS-терминал, а комиссия составляет 1,1%. Аналогичные условия действуют и для tap-to-phone решений, а также интернет-эквайринга.

Дополнительным преимуществом является интеграция с основными программными решениями для бизнеса, а также современные Android POS-терминалы нового поколения, которые могут работать автономно и помогают предпринимателям продолжать принимать оплату даже во время блэкаутов или перебоев с электроснабжением.

Дополнительно банк предлагает онлайн-кредитование для ФЛП до 3 млн грн, что позволяет быстро получить оборотные средства без сложных процедур. Весь процесс оформления происходит дистанционно, а для многих клиентов доступен механизм предварительного одобрения суммы кредита (pre-approve), когда банк после анализа движения средств и выписок по счету определяет доступный кредитный лимит (независимо от того, планирует ли предприниматель им воспользоваться в ближайшее время).

Также в ПУМБ доступны валютные операции, в частности покупка и продажа иностранной валюты, что важно для предпринимателей, которые работают с импортом, экспортом или получают оплату от международных клиентов. Лучше всего этот банк подходит для предпринимателей в сфере торговли и услуг, особенно для малого бизнеса в крупных городах.

Monobank

Monobank – это полностью цифровой банк, который работает без отделений и ориентируется на минимальную бюрократию. Счет ФЛП открывается онлайн, а обслуживание счета составляет 0 грн/месяц.

Базовые платежи внутри банка осуществляются без комиссии. Одним из ключевых преимуществ Monobank является также бесплатные переводы на счета других банков, что выгодно отличает его на фоне большинства конкурентов, где за внешние платежи часто предусмотрена комиссия уже после определенного лимита или сразу за каждую операцию. Переводы на счета других банков для ФЛП обычно составляют 0,5% от суммы, но не менее 5 грн (в зависимости от типа операции и источника списания).

Вывод средств с ФЛП-счета на личную карту Monobank также является бесплатным в рамках стандартных внутренних операций банка. Дополнительно банк позволяет бесплатно снимать до 50 000 грн в месяц с карты физического лица, что является важным преимуществом для предпринимателей, которые периодически работают с наличными. А вот снятие наличных с карты тарифицируется на уровне примерно 0,9% от суммы операции.

При этом действуют месячные лимиты на бесплатные или льготные операции в зависимости от оборота клиента и типа карты. Отдельным преимуществом являются операции с валютой, ведь обмен осуществляется без дополнительной комиссии банка, с применением внутреннего курса. Благодаря полностью цифровой модели Monobank чаще всего выбирают ФОПы в сферах IT, креативных услуг и фриланса.

ПриватБанк

ПриватБанк остается универсальным решением для большинства ФЛП. Открытие счета возможно онлайн через Privat24 или Дию. Первые 3 месяца обслуживания в банке бесплатные (тариф "Бизнес Старт"). В дальнейшем доступны несколько пакетов:

"Стандарт" – 150 грн/мес;

"Комфорт" – 250 грн/мес;

"Про" – 500 грн/мес;

"IT Expert" – 0 грн.

Внутренние переводы составляют 0 грн, а внешние платежи – обычно 3 грн до 100 тыс. грн и 15 грн сверх этой суммы (в зависимости от пакета). По данным тарифной таблицы, для отдельных пакетов возможны еще более выгодные условия – от 0 грн за переводы до 100 тыс. грн и 5 грн после превышения этого порога, что делает банк гибким для разных моделей бизнеса.

Снятие наличных – от 0,7% (через банкомат или кассу в зависимости от операции). Перевод средств на собственную карту пока бесплатный в пределах банка. В то же время по некоторым тарифам вывод дохода с ФЛП-счета на личную карту может тарифицироваться на уровне 0,5% от суммы, поэтому конкретные условия следует уточнять в зависимости от подключенного пакета услуг.

Эквайринг составляет около 1,3% за операцию + возможны фиксированные платежи за POS-терминал. В частности, среди плюсов банка – большая сеть отделений и банкоматов.

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк предлагает гибкую тарифную модель для ФЛП, ориентированную на предпринимателей с разными объемами бизнеса. Один из базовых пакетов – BenefIT, его стоимость составляет 40 грн в месяц.

По актуальным условиям для новых клиентов банк также предлагает специальный стартовый тариф – обслуживание счета за символическую 1 гривну в месяц в течение первых 12 месяцев, что делает его одним из самых доступных вариантов для нового бизнеса.

Внутренние переводы в пределах банка осуществляются без комиссии. Внешние платежи тарифицируются в зависимости от суммы – 3 грн при платежах до 100 000 грн и 12 грн при суммах свыше 100 000 грн.

Снятие наличных в банкоматах предусматривает бесплатный лимит до 20 000 грн в месяц, после чего применяется комиссия 0,85% плюс 5 грн. В кассе банка снятие наличных стоит от 1,1% до 1,3% от суммы операции.

Одним из важных преимуществ является бесплатный вывод средств со счета ФЛП на личную карту, что позволяет предпринимателю избегать дополнительных потерь при получении собственного дохода.

Переводы со счета ФЛП на собственную карту физического лица обычно включены в условия тарифного пакета и не тарифицируются отдельно, однако конкретные условия зависят от выбранного пакета. Банк поддерживает полный набор валютных операций, включая SWIFT-переводы, покупку и продажу иностранной валюты, а также обслуживание валютных счетов.

Ощадбанк

Ощадбанк – государственный банк с большой сетью отделений, который ориентируется на классическое обслуживание ФЛП и бизнеса с различными объемами операций. Для предпринимателей один из базовых тарифов – пакет "Мое дело".

Его стоимость составляет 199 грн в месяц, но если в течение месяца нет движения средств, плата не списывается. Пакет относительно гибкий для бизнеса с нерегулярными поступлениями.

Внутренние переводы между счетами Ощадбанка осуществляются без комиссии. Внешние платежи имеют простую тарифную шкалу, до 100 тыс. грн – 3 грн за платеж, свыше 100 тыс. грн – 12 грн. В отдельных тарифах возможно также проведение платежей от 0 грн до 100 тыс. грн и 4 грн после превышения этой суммы, что может быть выгодным для активных предпринимателей с большим количеством операций.

Снятие наличных стоит 1% от суммы, это типичный среднерыночный показатель для государственных банков, однако при активной работе с кэшем расходы могут накапливаться. Пополнение счета тарифицируется на уровне 0,1% от суммы, но не менее 20 грн за операцию. Это важно для предпринимателей, которые часто вносят наличные через кассу или терминалы.

При этом вывод дохода с ФЛП на личную карту может осуществляться бесплатно в пределах лимита до 20 000 грн в месяц, после чего могут применяться дополнительные тарифы. Эквайринг в банке находится в среднем диапазоне рынка – около 1,3% от оборота плюс фиксированная ежемесячная плата за терминал.

*Все данные в таблицах актуальны по состоянию на 13.05.2026

ПУМБ Бизнес ПриватБанк Ощадбанк Райфайзен Банк Монобанк Обслуживание счета Бесплатно – до 6 месяцев Бесплатно – 3 месяца 199 грн в месяц 1 гривна до 12 месяцев Бесплатно Переводы в пределах банка Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Переводы за пределами банка Бесплатно – 15 платежей в месяц от 0 до 100 тыс. грн – 5 грн от 100 тыс. грн – 15 грн от 0 до 100 тыс. грн – 4 грн от 100 тыс. грн – 12 грн от 0 до 100 тыс. грн – 3 грн от 100 тыс. грн – 12 грн Бесплатно Вывод дохода с ФЛП Бесплатно – до 60 тыс. грн в месяц 0,5% от суммы Бесплатно – до 20 тыс. грн в месяц Бесплатно Бесплатно Снятие средств с карты физического лица Бесплатно 1% от суммы Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно до 50 тыс. грн в месяц

Банк Ежемесячная плата за пользование POS-терминалом Комиссия за операцию (торговый эквайринг) Tap to Phone (комиссия за операцию) ПУМБ Бизнес Бесплатно 1,1% до конца 2026 года 1,3% ПриватБанк Бесплатно 1,3% 1,3% Ощадбанк 500 грн/месяц 1,3% 1,3% Райфайзен Банк 1 месяц бесплатно 1,3% 1,3% Монобанк 500 грн/месяц 1,3% 1,3%

Акция "Выгодно для ФЛП" проводится по всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий с 13.05.2026 по 14.08.2026 – подробнее здесь.