Для Uklon, Uber и Bolt в Украине готовят новые налоговые правила: Гетманцев рассказал о деталях будущего закона

В Украине планируют обязать цифровые сервисы, такие как Uklon, Uber и Bolt, выступать налоговыми агентами, чтобы они сами удерживали налоги с доходов пользователей и уплачивали их в бюджет. после вычета налога.

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Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа") в комментарии СМИ. По его словам, такой подход должен значительно упростить администрирование налогов и уменьшить нагрузку на граждан, пользующихся этими сервисами для заработка .

В настоящее время физические лица, зарабатывающие через цифровые платформы, обязаны самостоятельно регистрироваться как ФЛП, подавать налоговые декларации и уплачивать налоги.

Министерство финансов предложило модель, по которой платформы будут передавать данные о доходах пользователей в Государственную налоговую службу (ГНС). В таком случае физические лица должны самостоятельно подавать декларации и уплачивать налоги..

Даниил Гетманцев считает, что лучшим решением является обязательство платформ самостоятельно удерживать налоги с доходов пользователей и уплачивать их в бюджет.

простота для пользователей: человек получает свой доход за вычетом налога, что снимает необходимость подавать декларации и отчитываться;

человек получает свой доход за вычетом налога, что снимает необходимость подавать декларации и отчитываться; облегченное администрирование: государство получает налоги централизованно через платформу, что минимизирует риски уклонения от уплаты;

государство получает налоги централизованно через платформу, что минимизирует риски уклонения от уплаты; содействие прозрачности: цифровые платформы становятся полноценными налоговыми агентами, что обеспечивает больший контроль над финансовыми потоками.

Для стимулирования соблюдения новых правил предлагается ввести пониженную ставку налога в размере 5% для доходов, полученных через цифровые платформы.

Реформа также связана с международными обязательствами Украины. Согласно программе расширенного финансирования МВФ, до конца апреля 2025 года должен быть принят законопроект, который введет новые правила налоговой отчетности для цифровых платформ.

Кроме того, Украина планирует присоединиться к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (DPI). Это соглашение, поддерживаемое около 30 стран, обеспечивает прозрачность и гармонизацию правил в сфере налогообложения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские физлица-предприниматели (ФЛП) с 1 января 2025 года будут платить налоги по новым ставкам. В частности, для них вводится обязательная уплата военного сбора.

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