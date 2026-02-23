"ФОПам" грозят штрафы до 17 тыс. грн: какое требование действует в 2026 году

В 2026 году ФЛП (физические лица-предприниматели), работающие с наличными очно, обязаны обеспечить оплату картой, иначе грозит штраф до 17 000 грн. Между тем онлайн-предприниматели, ФЛП первой группы во время военного положения и те, кто работает в боевых зонах, от штрафов освобождены.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович. Обязательное использование POS-терминалов распространяется на всех предпринимателей, которые принимают наличные и обслуживают покупателей в физических точках продаж.

Для них наличие терминала – это не только выполнение закона, но и удобство для клиентов. Для ФЛП, которые работают исключительно онлайн или предоставляют услуги, где личный контакт с клиентом отсутствует, POS-терминал не обязателен. Также временно освобождены от этого требования ФЛП первой группы во время действия военного положения и ещё три месяца после его прекращения, а также предприниматели, ведущие деятельность в районах боевых действий.

Современные POS-терминалы можно заказать в банках, которые обслуживают ФЛП. Терминал работает автономно 6-8 часов, поставляется со встроенным программным обеспечением для фискализации чеков.

Стоимость аренды терминала обычно составляет 500 грн в месяц, комиссия за транзакцию – 1,3%. Для тех, кто не хочет брать арендное устройство, существуют альтернативы – терминал на смартфоне или прием платежей через QR-код, что позволяет выполнять требования закона без дополнительных затрат.

Кроме законодательной обязанности, POS-терминал дает предпринимателю конкурентное преимущество, ведь клиенты предпочитают места, где можно быстро и удобно рассчитаться без наличных. Также наличие POS-терминала влияет на эффективность обслуживания, уменьшает очереди и повышает удовлетворенность клиентов.

