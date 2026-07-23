Фонд Favbet заявил о подготовке информационной кампании по дискредитации фонда и его основателя

Благотворительный фонд Favbet Foundation получил информацию о возможной подготовке скоординированной кампании по распространению материалов, направленных на нанесение репутационного ущерба фонду, его основателю Андрею Матюсе и деятельности по поддержке Сил обороны Украины, сообщила пресс-служба фонда.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Favbet.

"По полученным сведениям, в ближайшее время в СМИ и социальных сетях могут появиться публикации, содержащие непроверенные утверждения, манипулятивные интерпретации или информацию, вырванную из контекста", – говорится в сообщении.

В фонде подчеркнули, что остаются открытыми для обоснованных вопросов со стороны журналистов и общественности и готовы предоставлять проверенную информацию о своей деятельности в рамках, разрешенных законодательством и требованиями безопасности.

"Призываем СМИ, общественность и пользователей социальных сетей критически оценивать информацию, проверять первоисточники, обращаться в фонд за официальным комментарием и воздерживаться от распространения непроверенных сообщений", – отметили в Favbet Foundation.

В фонде подчеркнули, что продолжают работу и системную поддержку украинских защитников в обычном режиме.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный предпринимателем Андреем Матюхой. Фонд реализует программы поддержки Сил обороны Украины, медицинские, образовательные и детские проекты, а также гуманитарные инициативы.