Финансировал ВПК России: Украина заморозила активы главного олигарха Приднестровья

Украина заморозила активы главного олигарха Приднестровья Виктора Гушана из-за поставок его компаниями товаров и услуг для военно-промышленного комплекса России. Его холдинг "Шериф" контролирует ключевые экономические сферы Приднестровья, а состояние Гушана оценивают в 2 миллиарда долларов.

Об этом говорится в журналистском расследовании Zona de Securitate. Согласно данным, связанные с ним компании поставляли товары и услуги для военно-промышленного комплекса РФ, что стало основанием для соответствующих действий украинской прокуратуры и суда.

Следствие установило, что приближенные к Гушану структуры были связаны с российским военным производством, в частности через завод "Молдавизолит" в непризнанном Приднестровье. По словам украинских следователей, во время войны этот завод играл ключевую роль в поставках материалов для оборонной промышленности РФ. Расследование также раскрыло ключевых лиц, причастных к этому механизму, способы создания посреднических компаний в России и прямые связи, ведущие к холдингу "Шериф".

Украинские правоохранители продолжают расследование, а меры по замораживанию активов остаются в силе на протяжении всего процесса. Речь идет о широком спектре активов, включая финансовые и недвижимые, принадлежащих Гушану или аффилированным структурам.

Отмечается, что холдинг "Шериф" практически монополизировал экономику Приднестровья. Под контролем компании находятся торговля, нефтяной рынок, телекоммуникации, средства массовой информации, а также оператор мобильной связи, Тираспольский винно-коньячный завод, банк "Агропромбанк", текстильная фабрика "Тиротекс", телеканал ТСВ, казино, футбольный клуб, спортивный комплекс, сеть автосалонов и заправок. Состояние Виктора Гушана, по разным оценкам, достигает около 2 миллиардов долларов.

