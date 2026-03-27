Financial Times поразил украинский рынок труда: чем именно и какие главные проблемы

В странах Европы и США отмечают, что украинский рынок труда демонстрирует впечатляющую устойчивость даже несмотря на потерю около четверти рабочей силы и резкое падение вакансий в начале войны. В то же время в Европе обращают внимание на серьезные долгосрочные риски, ведь значительная часть беженцев может не вернуться, что создает кадровые и демографические проблемы для Украины.

Об этом говорится в материале Financial Times. Авторитетное издание прямо называет украинский рынок труда феноменом и подкрепляет это как международными исследованиями, так и аналитикой украинских экспертов.

Несмотря на то, что традиционные опросы рынка труда после 2022 года были ограничены, аналитики получили доступ к большому массиву данных через онлайн-платформы вакансий и административные источники. Именно это позволило исследователям сделать беспрецедентные выводы о поведении экономики во время активной войны.

При этом масштабы потерь колоссальны. По оценкам исследователей, Украина потеряла около четверти своей рабочей силы. Причины очевидны:

мобилизация в армию;

массовая миграция и беженцы;

человеческие потери;

внутреннее перемещение населения.

Параллельно произошел резкий обвал спроса на рабочую силу, ведь количество вакансий в первый год полномасштабной войны сократилось примерно вдвое. Кроме количественных потерь, экономика столкнулась с качественными проблемами. Одной из ключевых стало несоответствие между навыками работников и потребностями рынка.

Миллионы людей вынуждены были сменить место жительства, из промышленных регионов востока в центральные и западные области, где экономика больше ориентирована на сферу услуг и агросектор. К этому добавляется еще один фактор – значительная часть беженцев, выехавших за границу, это образованные женщины, что создает дополнительный кадровый дисбаланс.

Параллельно меняется и структура экономики, ведь оборонный сектор стремительно растет, тогда как отрасли вроде туризма переживают глубокий спад. Экономисты отмечают, что эффективность "подбора" между работодателями и работниками осталась на высоком уровне даже в таких условиях.

Удаленная занятость позволила сохранить связь между украинскими компаниями и работниками, которые выехали за границу или стали внутренне перемещенными лицами. По данным Центр экономической стратегии, около 16% украинских беженцев, которые работали до войны, до сих пор остаются занятыми в украинских компаниях. Отмечается, что это не только поддерживает экономику, но и повышает шансы на их возвращение в будущем.

Впрочем, долгосрочные вызовы уже сейчас становятся очевидными. Исследование Центр3 экономической стратегии показывает, что только 43% украинских беженцев планируют вернуться домой. Зато 36% не имеют таких намерений. Особенно тревожным является демографический аспект: старшие люди чаще готовы вернуться, тогда как молодежь – остаться за границей.

