Факты о БаДМ: как работает компания, поставляющая лекарства украинцам более 30 лет

Фармдистрибуция – это то, что обычно остается "за кадром", но без нее невозможно представить работу аптек. Именно она обеспечивает наличие лекарств, стабильность поставок и контроль условий хранения на всех этапах доставки. В этом материале – факты о компании БаДМ, которая ежедневно обеспечивает медикаментами более 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей Украине.

От трех партнеров до 450 контрактов

Компания БаДМ начала деятельность в 1994 году – в период становления украинской экономики. Сначала она сотрудничала только с тремя отечественными производителями. Сегодня – это уже более 450 контрактов с фармпроизводителями со всего мира и почти 3000 сотрудников по всей стране. Такой масштаб требует четкой логистики, контроля качества и ответственности на каждом этапе.

Присутствие в каждом уголке страны

БаДМ обеспечивает поставки продукции в более чем 18 тысяч аптек и медицинских учреждений. Это означает, что с большой вероятностью последние лекарства, которые вы покупали, прошли через логистическую сеть именно этой компании. Поставки осуществляются даже в прифронтовые регионы, что особенно важно в условиях войны.

Соответствие международным стандартам

БаДМ стал первым фармдистрибьютором в Украине, который получил статус авторизованного экономического оператора (АЭО-С). Это свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны таможенных органов и дает компании преимущества в виде ускоренных процедур и уменьшения проверок. Все склады компании сертифицированы по стандартам GDP (Good Distribution Practice), что гарантирует качественное хранение и транспортировку лекарств.

Война не сломала, а закалила

Во время полномасштабного вторжения БаДМ понес серьезные потери – уничтожено два склада: в Гостомеле и Полтаве. Несмотря на сложные условия, частичный переезд персонала по вопросам безопасности и резкий рост спроса на медикаменты, компания сохранила стабильность. В начале полномасштабного вторжения офисные работники добровольно помогали на складах, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение. А уже в 2023 году БаДМ начал строительство новых логистических центров в пяти регионах. Общая площадь инфраструктуры возрастет до 120 000 кв. м.

Системная благотворительность и поддержка коллег на фронте

С 2022 года компания инвестировала более 145 миллионов гривен в поддержку ВСУ, из которых 42 миллиона – только за первые шесть месяцев 2025 года. Отдельные благотворительные направления – материальная помощь мобилизованным работникам и их семьям, коллегам, чье жилье подверглось разрушениям, и тем, кто оказался в трудной ситуации. Это часть системного подхода к социальной ответственности бизнеса в условиях войны.

Забота о людях – не только в бизнесе

БаДМ инвестирует в корпоративную культуру и благосостояние работников. Один из примеров – спортивный турнир BaDM SPORT CUP, который объединяет работников компании в активностях по бегу, велоспорту, футболу, йоге, бадминтону и даже рафтингу. Подход неоднократно доказал, что способствует поддержанию ментального здоровья, физической активности и командного духа.

Дмитрий Бабенко, и.о. Генерального директора ООО "БаДМ": "Почти три тысячи наших сотрудников ежедневно работают над тем, чтобы лекарства были доступны вовремя и в любом месте. Мы гордимся нашим опытом и верим в силу прозрачного бизнеса".

История БаДМ – пример того, как бизнес может влиять на доступность и качество лекарств для каждого из нас.