Европейская компания готова заменить Starlink в Украине: чем отличается от интернета "от Маска"

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении услуг спутниковой связи в Украине, где он может заменить Starlink американского миллиардера Илона Маска. Хотя альтернативная компания имеет меньшее количество спутников на орбите и использует более старые технологии.

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Как сообщает Financial Times, компания OneWeb, которой принадлежит Eutelsat, сейчас "активно сотрудничает с европейскими институтами и деловыми партнерами". Ее преимущество в том, что у нее есть оборудование, которое можно "быстро развернуть в Украине для подключения важнейших миссий и инфраструктур".

Из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение по ископаемым из США, американская администрация Дональда Трампа приостановила военную помощь Киеву. Поэтому Украина предстала перед угрозой отключения Starlink, что оставит военных на передовой без интернета и связи – на прошлой неделе представители Белого дома в неофициальных комментариях СМИ уже допустили такую возможность, хотя Илон Маск назвал эту информацию неправдивой.

На фоне ожиданий трейдеров по увеличению в Европейском Союзе расходов на оборонные компании 3 марта акции Eutelsat взлетели на треть, а на следующий день еще почти на 80%. В компании утверждают, что их переговоры с правительствами стран-членов ЕС сосредоточены на использовании комбинации спутниковых группировок OneWeb, облетающих Земли на высоте около 1200 км, и находящихся на высоте 35 тыс. спутников Geo. км – их цель состоит в усилении спутниковой связи. Обе технологии способны служить подключению украинских беспилотников, ставших незаменимым инструментом Сил обороны Украины для сдерживания врага.

В Eutelsat отмечают, что сроки развертывания дополнительных пользовательских терминалов для критически важных задач и инфраструктуры зависят от решений по закупкам европейских государств-членов и необходимой координации инфраструктуры. Хотя OneWeb уже предоставляет услуги в Украине через немецкого дистрибьютора, используемая компанией технология старше Starlink, кроме того американская компания имеет более 7000 спутников на орбите, а французская — менее 700. Кроме того, терминалы OneWeb менее портативны Starlink.

Также OBOZ.UA сообщал, что ЕС инвестирует 10,6 миллиарда евро в создание системы IRIS2, чтобы обеспечить защищенную спутниковую связь и уменьшить зависимость от Starlink Илона Маска. Сеть из 290 спутников будет полностью функциональна до 2030 года, обслуживая как правительственные, так и частные нужды.

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