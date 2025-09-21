Европа "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: как вырос его импорт

В Украине значительно выросли объемы ввоза сыров из Европы. В частности, по итогам августа в страну было импортировано на 10% больше продукта, чем в июле. В то же время украинские производители повысили цены на свои сыры – надеясь заработать на возможном росте спроса. Что в экспертной среде было воспринято со скепсисом – ведь европейцы наоборот, "срезали" стоимость продукта.

Об этом сообщает infagro. Там отметили, что за последний месяц:

В ЕС сыр подешевел более чем на 10%.

В Украине подорожал на 5%.

"В сентябре украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса. Однако такая стратегия выглядит рискованной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ценовое несоответствие уже начало влиять на рынок. Так:

Из-за роста объемов импорта европейский сыр "уже занимает существенную долю в общем объеме продаж".

Более того, ожидается, что в осенние месяцы импорт продолжит расти.

"Разница в ценах между украинским сыром и потенциальным импортом остается значительной. Даже с учетом скидок украинские производители не могут конкурировать по стоимости с импортированными сырами", – констатировали аналитики.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают сыр твердый "Звени Гора голландский 45%" в среднем по 580,7 грн/кг. Что более чем на 42 грн дороже, чем было в августе.

В целом крупные сети продают этот сыр по 565-589,5 грн/кг. В частности:

Metro – 587,6 грн/кг.

Auchan – 565 грн/кг.

Megamarket – 589,5 грн/кг.

