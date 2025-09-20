В Украине резко переписали цены на популярный продукт: сколько теперь стоит

В Украине значительно снизили цены на морковь. Ныне производители продают ее в среднем по 6-13 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (8-12 сентября). Причиной же этого является рост предложения овоща на рынке.

Об этом сообщает EastFruit. Отмечается, что в настоящее время:

Торгово-закупочная деятельность на рынке малоактивная.

"Продажи день ведутся неактивно и исключительно малообъемными партиям", – объяснили аналитики.

Однако фермеры вынуждены реализовывать достаточно большие объемы продукции.

"Уборочная компания в украинских хозяйствах активно продолжается, и предложение корнеплодов на внутреннем рынке стремительно растет. В сложившейся ситуации производители вынуждены снижать цены на имеющиеся объемы моркови", – говорится в сообщении.

Сколько стоит морковь в украинских супермаркетах

Вместе с тем, по данным "Минфина", ныне украинские супермаркеты продают морковь по 11,77 грн/кг. Что более чем на 4 грн ниже средней цены августа.

Отдельные же сети выставили цены на уровне 9,5-15,9 грн/кг. В частности:

Metro – 9,5 грн/кг.

Auchan – 9,9 грн/кг.

Megamarket – 15,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, с середины октября в Украине ожидается существенное подорожание продуктов. Больше всего вырастет цена на подсолнечное масло — примерно на 40%, также поднимутся цены на мясо, молочные продукты и овощи. В то же время картофель останется стабильной, но дефицит хранилищ и сезонность могут изменить ситуацию уже весной.

