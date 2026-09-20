Этих работников массово ищут на рынке труда: какие профессии пользуются наибольшим спросом у работодателей

В Украине работодатели массово ищут сотрудников: за восемь месяцев 2026 года было предложено почти 315 тысяч вакансий по около 4 тысячам профессий. Больше всего сейчас востребованы подсобные рабочие, водители, продавцы продовольственных товаров, повара и бухгалтеры, тогда как вакансий для узкопрофильных специалистов значительно меньше.

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Об этом сообщает Государственная служба занятости. За первые восемь месяцев года обратились 484 тысячи человек, нуждавшихся в помощи в поиске работы. Речь идет о гражданах, которые пользовались услугами ведомства в течение указанного периода.

Среди всех обратившихся в службу 107 тысяч были в возрасте старше 55 лет — это самая многочисленная возрастная группа среди указанных в статистике соискателей. В то же время сам факт обращения в службу занятости не означает, что все эти люди оставались без работы на протяжении всего периода.

Средняя продолжительность поиска работы за восемь месяцев 2026 года составила 42 дня. При этом в расчет не включалось время, которое люди тратили на прохождение профессионального обучения. Для одних специальностей доступных вакансий может быть больше, тогда как по узким направлениям поиск работы может длиться дольше.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом

Наибольшее количество вакансий пришлось на профессии в сфере торговли и услуг. За этот период работодатели предложили почти 59 тысяч вакансий в соответствующей категории. Это направление охватывает широкий спектр деятельности, связанной с обслуживанием клиентов, реализацией товаров и выполнением повседневных операций на различных предприятиях.

Среди самых популярных профессий, предлагавшихся соискателям, были как рабочие специальности, так и должности в административной, социальной и государственной сферах. В перечень профессий, по которым работодатели чаще всего искали сотрудников через службу занятости, вошли:

помощник рабочего: работники этого профиля могут быть востребованы на предприятиях, в складских помещениях, в торговле, строительстве и других сферах, где требуется выполнение вспомогательных работ;

работники этого профиля могут быть востребованы на предприятиях, в складских помещениях, в торговле, строительстве и других сферах, где требуется выполнение вспомогательных работ; водитель автотранспортных средств: спрос на водителей связан с перевозками, логистикой, доставкой товаров и другими транспортными процессами;

спрос на водителей связан с перевозками, логистикой, доставкой товаров и другими транспортными процессами; продавец продовольственных товаров: специалисты этой профессии работают в магазинах, супермаркетах и других торговых заведениях;

специалисты этой профессии работают в магазинах, супермаркетах и других торговых заведениях; повар: представители этой профессии востребованы в заведениях общественного питания, на предприятиях пищевой отрасли, в учебных заведениях и других учреждениях;

представители этой профессии востребованы в заведениях общественного питания, на предприятиях пищевой отрасли, в учебных заведениях и других учреждениях; бухгалтер: специалисты отвечают за ведение бухгалтерского учета, оформление финансовой документации и выполнение других профессиональных задач;

специалисты отвечают за ведение бухгалтерского учета, оформление финансовой документации и выполнение других профессиональных задач; специалист государственной службы: к этой категории относятся работники, выполняющие соответствующие административные функции в государственных учреждениях;

к этой категории относятся работники, выполняющие соответствующие административные функции в государственных учреждениях; охранник: профессия связана с обеспечением охраны объектов, имущества и соблюдением установленных правил безопасности;

профессия связана с обеспечением охраны объектов, имущества и соблюдением установленных правил безопасности; медицинская сестра: медицинские работники этого профиля необходимы в учреждениях здравоохранения и других учреждениях, где оказывается медицинская помощь;

медицинские работники этого профиля необходимы в учреждениях здравоохранения и других учреждениях, где оказывается медицинская помощь; учитель учреждения общего среднего образования: специалисты обеспечивают образовательный процесс в школах и других учреждениях соответствующего типа;

специалисты обеспечивают образовательный процесс в школах и других учреждениях соответствующего типа; швея: работники этой профессии могут быть задействованы в производстве одежды, текстильной продукции и выполнении швейных операций;

работники этой профессии могут быть задействованы в производстве одежды, текстильной продукции и выполнении швейных операций; администратор: такие специалисты могут работать в сфере обслуживания, торговли, офисного управления и других направлениях;

такие специалисты могут работать в сфере обслуживания, торговли, офисного управления и других направлениях; сторож: работники обеспечивают контроль доступа и охрану объектов в соответствии с должностными обязанностями.

Указанный перечень показывает, что работодатели нуждаются в работниках с различными навыками и уровнем профессиональной подготовки. Часть вакансий связана с выполнением физической или операционной работы, другие предполагают специализированные знания в области бухгалтерского учета, образования, медицины или государственного управления.

По каким профессиям вакансий меньше всего

Наряду с массовыми специальностями на рынке труда представлены профессии, которые значительно реже встречались среди предложений службы занятости. Согласно данным, приведенным в сообщении Государственной службы занятости, в перечень профессий с наименьшим количеством предложений о работе в 2026 году вошли:

генетик;

заведующий рынком;

почвовед;

юрист-международник;

историк;

социолог;

модельер;

полиграфолог;

страховщик;

диск-жокей;

кукловод;

киоскер;

сатураторщик;

копировщик.

Небольшое количество вакансий, предлагаемых через службу занятости, не означает автоматически, что соответствующая профессия не востребована в Украине в целом. Работодатели могут использовать другие каналы поиска сотрудников, а количество предложений зависит от региона, специфики предприятий и особенностей конкретной специальности.

В перечне малораспространенных профессий упоминается сатураторщик — специалист, занимающийся приготовлением газированной воды. Отмечается, что это узкопрофильная специальность, связанная с определенными производственными процессами. Потребность в таких работниках зависит от количества предприятий, использующих соответствующие технологии, и их кадровой структуры.

Подобная ситуация может касаться и других редких профессий. Например, спрос на генетиков, почвоведов или полиграфологов может быть сосредоточен в узких сферах, из-за чего вакансии по этим специальностям встречаются реже, чем предложения для продавцов, водителей или подсобных рабочих.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский рынок труда демонстрирует сезонную конкуренцию работодателей за опытных технических специалистов. Поскольку уровень оплаты остается ключевым критерием при выборе места работы кандидатами, компании активно повышают зарплаты — в частности, для монтажников систем отопления (до 48 тыс. грн), слесарей и электриков (до 40 тыс. грн) и энергетиков (до 33 тыс. грн).

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