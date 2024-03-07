Эстония запретила продажу продукции компаний по перечню спонсоров войны: что это значит

Министерство обороны Эстонии распорядилось прекратить продажу продукции компаний, которых Украина внесла в список международных спонсоров войны. К ним, в частности, относятся PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International.

Теперь товарытех производителей, которые продолжают работать в РФ, способствуя этим финансированию российской военной машины, будут изымать из мест продаж, находящихся в сфере управления Министерства обороны Эстонии. Об этом сообщила ERR, ссылаясь на информацию пресс-службы оборонного ведомства страны.

По словам министра обороны Ханно Певкура, тот дискомфорт, который, возможно, испытают эстонцы из-за отказа от продукции PepsiCo, Mars, Nestle и др., стоит победы Украины.

"Многие западные предприниматели прекратили свою деятельность в России, но по-прежнему есть те, кто продолжает поддерживать экономику и, следовательно, военную машину России. Я понимаю, что распоряжение о прекращении использования в сфере управления Министерства обороны продукции PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций может вызвать определенный дискомфорт, но для многих продуктов можно найти альтернативу и у эстонских производителей. Я надеюсь на всеобщее понимание, давайте поможем Украине победить", – сказал министр.

В оборонном ведомстве Эстонии подчеркивают, что это решение касается производителей, которых НАПК Украины внесло в список международных спонсоров войны. Ведь с помощью этого списка Украина оказывает давление на иностранные компании, работающие до сих пор в России, чтобы они перестали вести там бизнес и не финансировали войну РФ против Украины.

Теперь в Эстонии торговые точки, находящиеся в сфере управления Минобороны, не будут больше продавать продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International. Это касается шоколада, печенья, картофельных чипсов, мороженого, жевательной резинки и прохладительных напитков. Также на прилавках не будет больше табачных изделий Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).

"Мы предложим нашим партнерам по возможности заменить снятую с продажи продукцию аналогами", – сообщил Кристо Рауд из Центра оборонных инвестиций.

Изъять продукцию запрещенных компаний должны в течение 60 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония призвала Европейский Союз конфисковать 150 млрд евро замороженных российских активов. Причем, сделать это нужно до президентских выборов в США в 2024 году, считают в МИД страны.

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