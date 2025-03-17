"Есть много моментов": украинцам рассказали, почему и как долго будут дорожать продукты в супермаркетах

Цены в Украине продолжат расти минимум до мая, поскольку основные факторы инфляции – плохой урожай, дорогой импорт и проблемы с энергосистемой остаются актуальными. Максимум, что возможно – это замедлить рост цен, но полностью остановить этот процесс невозможно.

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Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире " Эспрессо ". Инфляционные процессы в Украине не замедляются, а наоборот – набирают обороты.

По данным Госкомстата, уровень инфляции в феврале 2024 года в годовом исчислении достиг 13,4%, тогда как в январе этот показатель составил 12,9%. Это свидетельствует о дальнейшем подорожании товаров и услуг, которые уже испытывают украинцы.

Экономисты прогнозируют, что тенденция роста цен сохранится по крайней мере до мая, когда на рынок начнут поступать первые овощи и фрукты с открытого грунта. На рост инфляции в Украине влияют несколько ключевых факторов, среди которых:

повышение учетной ставки НБУ: Национальный банк Украины недавно поднял учетную ставку до 15,5% как один из методов борьбы с инфляцией. Высокая учетная ставка влияет на удорожание кредитов для бизнеса, что в свою очередь ограничивает объемы производства и инвестиций. Теоретически это должно снизить спрос и сдержать рост цен. Однако в условиях войны и других экономических вызовов этот эффект может оказаться недостаточным;

колебания валютного курса: стоимость импорта напрямую зависит от курса гривны. НБУ активно поддерживает национальную валюту во избежание резкого удорожания импортных товаров. Однако значительная доля продукции в Украине – от горючего до продуктов питания – все еще остается импортозависимой, что делает цены уязвимыми к валютным колебаниям;

стоимость импорта напрямую зависит от курса гривны. НБУ активно поддерживает национальную валюту во избежание резкого удорожания импортных товаров. Однако значительная доля продукции в Украине – от горючего до продуктов питания – все еще остается импортозависимой, что делает цены уязвимыми к валютным колебаниям; неурожай в прошлом году: сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Украины, но неблагоприятные погодные условия в 2023 году привели к значительному снижению урожайности. Это заставило страну впервые за длительное время импортировать картофель из Польши и Литвы уже в ноябре, что раньше не было характерно для рынка. Также повысились цены на подсолнечное масло из-за подорожания семян;

сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Украины, но неблагоприятные погодные условия в 2023 году привели к значительному снижению урожайности. Это заставило страну впервые за длительное время импортировать картофель из Польши и Литвы уже в ноябре, что раньше не было характерно для рынка. Также повысились цены на подсолнечное масло из-за подорожания семян; атаки на энергосистему: российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры влекут за собой нестабильность в поставках электроэнергии и ее удорожании. Предприятия вынуждены закладывать стоимость энергоресурсов в себестоимость продукции, что неизбежно ведет к дальнейшему росту цен.

Экономисты считают, что даже с жесткой монетарной политикой Национального банка цены будут и дальше расти. Главная проблема состоит в том, что уровень доходов населения остается без изменений. В 2025 году не предусмотрено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, что делает инфляцию особенно болезненной для украинцев.

В общем, украинская экономика столкнулась с комплексом вызовов, не позволяющих быстро остановить рост цен. "Есть много моментов, которые являются объективными и, к сожалению, они будут тянуть цены вверх вплоть до мая ", - заключает экономист Олег Пендзин. Он отмечает, что максимум – замедлить темпы инфляции, но не остановить ее полностью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается подорожание яиц – из-за роста спроса перед Пасхой, который в 2025 году отмечается 20 апреля. В экспертной среде ожидают, что рост цен произойдет в начале-середине апреля – в канун праздника.

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