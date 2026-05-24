ЕС значительно усилил депортации: кого чаще всего высылают из Европы и почему
Европейский Союз (ЕС) за год выдал почти полмиллиона приказов на депортацию и фактически выслал рекордные 155 тысяч человек, чаще всего – граждан Турции, Грузии, Сирии и Албании. Жестче всего действуют Германия и Польша, а сама Европа все четче демонстрирует, что эра открытых дверей меняется на политику более жесткого контроля.
Об этом пишет Euronews. За последний год европейские страны фактически выслали более 155 тысяч человек – это самый высокий показатель депортаций за последнее десятилетие.
В то же время почти полмиллиона человек получили официальные приказы покинуть территорию Евросоюза. По данным европейских аналитиков, за последние четыре года количество новых мигрантов, въезжающих в страны ЕС, сократилось на 24%.
Если раньше ежегодно в Европу прибывали около 5,4 миллиона человек, то в 2024 году эта цифра уменьшилась до 4,5 миллиона. Тенденция продолжилась и в 2025 году. Только 361 тысяча человек получили статус международной защиты – это самый низкий показатель за последние шесть лет.
Одной из главных причин жесткой политики является желание усилить контроль над внешними границами и уменьшить масштабы нелегальной миграции.
Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер заявил, что ЕС завершает подготовку масштабной реформы управления границами. Речь идет о запуске новой цифровой системы въезда и выезда, которую в Брюсселе называют одной из самых современных в мире. Она позволит точнее отслеживать, кто, когда и на какой срок попадает в Европу.
Параллельно ЕС активизирует сотрудничество со странами происхождения мигрантов, чтобы упростить процесс возвращения тех, кому отказали в убежище или кто нарушил правила пребывания. Отдельная цель – борьба с контрабандистами, которые организуют нелегальную переправку людей через границы.
Больше всего в 2025 году из Евросоюза высылали граждан Турции. За год депортацию прошли более 13 тысяч турок. На втором месте – граждане Грузии, домой вернули 10 475 человек.
Также среди чаще всего депортированных граждане Сирии и Албании. Наиболее активно реальные депортации проводит Германия, за последний год власти осуществили почти 30 тысяч фактических высылок.
На втором месте – Франция, которая депортировала около 15 тысяч человек, третье место занимает Швеция, где выслали более 11 тысяч мигрантов. Интересно, что именно Франция стала лидером по количеству официальных приказов о депортации – там выписали около 138 тысяч решений о репатриации.
Впрочем, большинство из тех, кто получил такое решение во Франции, фактически остались в стране. Несмотря на более жесткую риторику, далеко не все приказы о депортации завершаются реальной высылкой.
Власти не всегда могут точно установить страну происхождения человека, а часть искателей убежища являются несовершеннолетними, а их принудительное возвращение осложнено международным правом. Именно поэтому из почти полмиллиона приказов до фактического возвращения доходит лишь примерно треть случаев.
Отдельно растет количество отказов во въезде еще на границе. В 2025 году страны ЕС не впустили 133 тысячи человек, чаще всего причиной становилось отсутствие четкой цели поездки – это почти каждый третий случай.
Больше всего таких отказов зафиксировала Польша, почти 30 тысяч человек были развернуты на границе. На втором месте снова оказалась Франция – около 12 тысяч отказов. Еще 17% мигрантов не смогли въехать из-за просроченных документов, превышения разрешенного срока пребывания или отсутствия действительной визы.
Похоже, ЕС постепенно отходит от кризисного режима приема беженцев, который действовал после миграционной волны последних лет, и переходит к более жесткой, контролируемой системе. Главный акцент теперь – не только на предоставлении защиты тем, кто в ней нуждается, но и на быстром возвращении тех, кто не соответствует критериям пребывания.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше после окончания сроки временной защиты для украинских беженцев 4 марта 2027-го правила значительно изменят. Польские власти планируют создать такие правила, которые позволят помогать только тем украинским беженцам, которые нуждаются в этой помощи.
