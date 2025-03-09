В украинском бизнесе сложилась необычная ситуация: кто теперь занимает руководящие должности

Сегодня каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины, и в 2024 году было открыто 12 283 новых компаний под руководством женщин, что на 23,9% больше, чем в 2022 году. Наибольший прирост наблюдается среди директоров айти-компаний ( +69% ), сельского хозяйства ( +25% ) и строительства ( +17% ).

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. С начала полномасштабного вторжения доля женщин-директоров стабильно растет, и теперь каждый третий бизнес в Украине возглавляет женщину.

Особое внимание привлекают новые направления бизнеса, где женщины занимают руководящие позиции. Среди наиболее заметных тенденций – значительное увеличение количества женщин-директорш в IT-секторе, традиционно считавшемся мужским. В 2024 году количество женщин во главе айти-компаний выросло на 69%. Это поразительный прирост, свидетельствующий об изменении традиционных представлений об отрасли.

Не менее важно изменение в сельском хозяйстве и строительстве, где также увеличилось количество женщин на руководящих должностях. В сельском хозяйстве доля женщин-директоров выросла на 25%, а в строительной сфере – на 17%. Это показывает, что женщины успешно осваивают не только традиционно женские профессии, но и занимают лидирующие позиции в областях, где обычно доминировали мужчины.

Интересна также территориальная статистика. Больше женщин-директорок сосредоточено в прифронтовых областях, таких как Донетчина, Херсонщина и Луганщина, где женщины занимают более 30% руководящих должностей в новых компаниях.

Небольшой, но заметный прирост женщин в руководящих должностях наблюдается также в таких областях, как Полтавщина, Хмельнитчина и Киевщина, где этот показатель вырос на 24%, 18% и 11% соответственно. Среди отраслей, где женщины доминируют, следует выделить образование, государственное управление, творчество и туризм.

В образовании женщины занимают 70% руководящих должностей, в государственном управлении и обороне – 58%, в сфере искусства и развлечений – 58%, а в туризме – 57%. Эти цифры подтверждают, что женщины успешно занимают лидерские позиции во многих областях, отмечая большой вклад в развитие социальных и культурных институтов Украины.

Годовой прирост количества женщин-директор показывает, что этот тренд имеет стабильную почву. В Украине женщины активно берут на себя роль руководителей не только в традиционных отраслях, но и в таких, где до недавнего времени большинство лидеров были мужчинами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 5,5 тысячи украинских женщин несут службу на передовых позициях, сдерживая продвижение российского агрессора на нашей территории. Всего в рядах Вооруженных сил Украины находится 70 тысяч защитниц.

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