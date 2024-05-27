ЕС ввел санкции против Медведчука: кто еще попал в список

Европейский Союз ввел санкции против обвиняемого в госизмене бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука и пророссийского издания Voice of Europe, запретив им въезд и заморозив их активы на территории ЕС. Это решение, инициированное Чехией, направлено на противодействие российской пропаганде и дезинформации в Европе.

Об этом идет речь в сообщении министерства иностранных дел Чехии. "Чешской дипломатии удалось добиться внесения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию", – говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря активным усилиям чешской дипломатии. Первым в списке значится "Голос Европы" – российский пропагандистский инструмент, используемый Россией для влияния на выборы в Европарламент.

Кроме этого, под санкции попали стоящие за российской операцией влияния пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук. Эти санкции предусматривают запрет на въезд и транзит через все страны – члены ЕС для Медведчука и Марчевского. Кроме того, все их средства и экономические ресурсы на территории ЕС заморожены.

Предпосылки санкций

Власти Чехии ранее обнаружили схему, в которой участвовал Виктор Медведчук. Он был связан с европейскими медиаплатформами, занимавшимися пророссийской пропагандой и дезинформацией. Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова недавно объявила, что Европейский Союз введет санкции в отношении медиаплатформы "Голос Европы", связанной с Медведчуком.

Скандал с Voice of Europe

Voice of Europe использовался для подкупа пророссийских европейских политиков и распространения пророссийских сюжетов с целью дискредитации Украины и ее сторонников в Европе. По данным чешской спецслужбы, Медведчук финансировал эту медиаплатформу, а ее глава Артем Марчевский попал под государственные санкции Чехии. После этого Марчевский бежал в Словакию, где получил временную защиту.

Реакция на санкции

"Все ограничения, которые Чехия уже применила к юридическим лицам, теперь распространяются на все 27 стран – членов ЕС ", – говорится в сообщении чешского МИД. Это означает, что влияние санкций станет более масштабным и охватит всю территорию Европейского Союза.

Введение санкций против Медведчука и связанных с ним организаций является частью более широкой стратегии ЕС по противодействию российской дезинформации и вмешательству во внутренние дела стран-членов. Это также сигнализирует о решимости Европы защищать свои демократические процессы от внешнего вмешательства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АРМА начала переговоры с американским аукционным домом Boathouse Auctions по реализации арестованной яхты предателя Виктора Медведчука Royal Romance после отказа предыдущего победителя торгов Troostwijk Auctions. Продажа яхты, оцененной более чем в $200 миллионов, впервые в истории Украины производится за границей, а полученные средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны.

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