ЕС расширяет санкции против террористического Ирана: кого коснутся ограничения на этот раз

ЕС ужесточил санкции против Ирана из-за передачи беспилотников и ракет России, используемой в войне против Украины. Ограничения включают в себя запрет на экспорт компонентов для БПЛА, а также санкции против судоходных компаний, занимающихся транспортировкой оружия.

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Об этом пишет Совет ЕС. В частности, в списке санкций появились:

одно физическое лицо – директор Исламской Республики Иранские судоходные линии (IRISL) Мохаммад Реза Хиабани;

– директор Исламской Республики Иранские судоходные линии (IRISL) Мохаммад Реза Хиабани; четыре организации , среди которых:

, среди которых: Исламская Республика Иранские судоходные линии (IRISL);

три российские судоходные компании: MG Flot, VTS Broker и Arapax, занимающиеся транспортировкой иранских БПЛА и компонентов ракет через Каспийское море.

Эти компании, по данным ЕС, активно участвуют в транспортировке иранского оружия для российских войск, ведущих боевые действия на территории Украины. В целях ограничения доступа Ирана к технологиям и компонентам, используемым в производстве беспилотников и ракет, ЕС вводит запрет на экспорт и поставку любых компонентов с территории ЕС в Иран. В этот список включено:

компоненты для разработки БПЛА;

части для производства ракет.

Это решение также предусматривает запрет на транзакции с иранскими портами, используемыми для транспортировки военной техники. Санкции коснутся таких портов, как Амирабад и Анзали, которые являются важными узлами для передачи беспилотников и ракет в Россию. Исключения сделаны только для судов, нуждающихся в помощи по соображениям безопасности или с гуманитарными целями.

Ужесточение санкций вызвано активным участием Ирана в поставках оружия и технологий России, которые используются в военных действиях против Украины. Согласно заявлению высокого представителя ЕС, последние поставки иранских баллистических ракет в Россию стали существенной угрозой безопасности Европы и привели к значительной эскалации конфликта.

В сентябре 2024 года ЕС выразил обеспокоенность по поводу передачи Ираном баллистических ракет и БПЛА российской армии. В результате Европейский Совет заявил о готовности быстро реагировать на эти действия в сотрудничестве с международными партнерами, внедряя новые ограничительные меры.

Санкции включают ограничение доступа судов, принадлежащих или контролируемых организациями из санкционного списка, в порты ЕС. Это создает дополнительные сложности для логистических операций по снабжению военных технологий и компонентов из Ирана в Россию. Включение Исламской Республики Иранские судоходные линии (IRISL) в санкционный список может оказать существенное влияние на способность Ирана продолжать передачу оружия.

ЕС продолжает расширять санкционные рамки, чтобы остановить передачу по Ирану военных технологий России и ограничить доступ к критическим компонентам. По последним данным, рамки санкций будут пересматриваться ежегодно и будут действовать , по меньшей мере, до июля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США отключат от международной платежной системы SWIFT третий по размеру активов банк в Российской Федерации Газпромбанк. Он оперировал $180 млрд. России за рубежом и был последним из крупных государственных банков России, сохранявших доступ к расчетам в основных мировых валютах, оставаясь вне списков санкций.

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