Ермак может сесть из-за "ловушки" в законе, которую приняли еще во время турборежима: как сработала "политическая карма"

Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак может оказаться за решеткой из-за изменений в Уголовном кодексе, которые "Слуги народа" приняли во время турборежима в 2019-м. Благодаря команде, которой руководил в том числе Ермак, правоохранителям не надо доказывать, что он незаконно получил средства. Достаточно доказать, что он мог их получить и потратил на покупку недвижимости (легализовал).

Речь идет об изменениях в 209 ст УКУ. Так, после принятия закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем..." "Слуги народа" изменили действующее законодательство и значительно расширили основания для привлечения к ответственности (смотрите редакцию "до" и "после").

Новая формулировка ("имущество, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем") размыта и лишена однозначного понимания. Формулировка "получено преступным путем" предполагает, что это преступление было. Но правоохранителям не надо этого доказывать.

Например, если любой украинец заработал в тени 40 тыс. долларов и купил квартиру, теоретически ему могут инкриминировать ту же 209 ст. УКУ, что и Ермаку. Не надо доказывать, что деньги получены в результате совершенного преступления, достаточно предположения.

Уже сейчас возникла классическая ситуация, когда созданный властью механизм начинает работать против самой верхушки властной вертикали. Новая редакция закона о борьбе с отмыванием средств (Закон №361-IX) привела к:

Теперь для того, чтобы посадить человека за отмывание денег, не нужно доказывать в суде, что средства получены в результате совершения другого преступления. Достаточно, чтобы суд согласился с субъективным утверждением прокурора о получении средств преступным путем. Кроме того, в законе прописали максимально субъективную норму. Под статью подпадает имущество, в отношении которого "фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем". Главное экспертное управление Верховной Рады еще в 2019 году предупреждало, что эта формулировка "размыта". Но в пылу "турборежима" замечания проигнорировали.

Сами изменения приняли по рекомендации MONEYVAL, однако в таком виде закон позволяет преследовать и сажать фактически любого, кто имел доход в тени и приобрел имущество.

Здесь стоит отметить, что правоохранители крайне редко объявляют подозрение только по 209 ст. УК. Например, Тимуру Миндичу кроме легализации инкриминируют также влияние на членов Кабинета министров с целью добиться принятия незаконных решений (ч. 1 ст. 344 УКУ), создание преступной организации и руководство ею (ч. 1 ст. 255 УКУ).

Андрей Ермак стал показательным примером применения новых норм Уголовного кодекса, ему вручили подозрение исключительно по признакам легализации (209 ст УКУ). При этом доказывать, что экс-глава Офиса президента причастен к преступлению, которое помогло получить деньги, которые он по версии следствия легализировал, не нужно.

В политическую карму, как и в астрологию, можно и не верить, однако на всякий случай чиновникам стоит создавать правила так, как будто они действительно собираются по ним жить.