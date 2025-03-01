Энергетики под руководством Минэнерго обеспечили зиму без существенных отключений, – вице-президент ICC Ukraine

Украина успешно преодолела зимний период 2024-2025 годов без массовых отключений электроэнергии, что стало возможным благодаря эффективной подготовке Министерства энергетики Украины и ежедневной работе энергокомпаний.

Видео дня

Об этом заявил Александр Трофимец, вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

"Факт: Страна прошла зиму с минимальными отключениями. Последние стабилизационные графики были 29 декабря 2024", – отметил он.

По словам Трофимца, одним из ключевых факторов стала эффективная работа противовоздушной обороны, не допустившая катастрофических последствий от четырех массированных атак на энергосистему.

"Ни одна из 4 массированных атак не повлекла катастрофических последствий", – подчеркнул он. Также эксперт подчеркнул, что эффективная подготовка к зиме сыграла решающую роль в стабильной работе энергосистемы.

Все мероприятия были четко спланированы Министерством энергетики Украины и реализованы энергокомпаниями. В работе оставались все 9 атомных блоков", – отметил Александр Трофимец.

По его словам, благодаря упорной работе энергетиков удалось восстановить значительное количество поврежденных мощностей, которые еще летом казались окончательно утраченными.

"Восстановлено много мощностей, которые еще летом казались навсегда потерянными. Энергетики продемонстрировали высокий профессионализм", – подчеркнул он.

В то же время, вице-президент ICC Ukraine отметил, что, несмотря на успешное прохождение зимы, энергетическая система Украины остается уязвимой, и необходимо продолжать работу над ее укреплением.

Ранее глава подкомитета Совета по энергобезопасности Виктория Гриб рассказала, что совместная работа министерства и энергетиков позволила энергосистеме выстоять, несмотря на постоянные обстрелы. Украина успешно прошла эту зиму, несмотря на прогнозы разных экспертов, что света зимой не будет по 20 часов в день.