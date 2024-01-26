Энергетики ДТЭК овладевают технологией ремонтов электросетей без отключений света у клиентов

ДТЭК Сети практикует новую технологию ремонта электросетей, которая позволяет не отключать свет потребителям при проведении работ.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении компании.

В нем говорится, что новый метод операторы системы распределения (ОСР) в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях начали овладевать еще в 2018 году. Они планируют в ближайшем будущем производить большинство ремонтов без обесточивания клиентов.

"В 2022 году мы вынуждены были приостановить обучение наших энергетиков ремонтам под рабочим напряжением, ведь все ресурсы были направлены на ремонт электроинфраструктуры, пострадавшей из-за вражеских атак, и возвращения света украинцам. Сейчас постепенно возвращаемся к проектам по развитию и применению современных технологий на сетях. В том числе к ремонтам без отключений", – рассказал генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

Обучение энергетиков в зависимости от сложности работ длится от 3-х до 3-х месяцев и проходит на специальных тренировочных полигонах в Украине и Польше. С 2018 по 2022 годы метод ремонтов без отключений овладели более чем 1 000 энергетиков компании.

В 2023 году энергетики ДТЭК выполнили 16 тысяч ремонтов без отключений света у потребителей в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Компания намерена и дальше масштабировать проект и увеличивать количество работ без отключений клиентов, но для этого на уровне национального регулятора должен быть обеспечен соответствующий ресурс в инвестиционной программе компании и на уровне государства должны начаться изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей подготовку энергетиков и собственно выполнение таких работ на сетях.

Ранее сообщалось, что ДТЭК представил концепцию развития "умных сетей" (Smart Grid) на примере Киевской области, которая может стать базовой для модернизации сетей во всех областях Украины.