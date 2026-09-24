Электричество за долги будут отключать по-новому: какие правила ввели в Украине

В Украине изменили правила отключения электроэнергии за долги: если на момент оформления предупреждения долг бытового потребителя был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц или отключение было произведено с нарушениями, платить за отключение и повторное подключение не придется. После устранения причин отключения и выполнения необходимых условий электроснабжение должно быть восстановлено в течение трех рабочих дней в городах и пяти — в сельской местности, а новый механизм расчета стоимости этих услуг заработает с 1 октября 2026 года.

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Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Нововведения должны усилить защиту потребителей и сделать процедуру отключения за долги более прозрачной.

При небольшой задолженности платить за отключение и подключение не придется

Одно из главных изменений касается бытовых потребителей, имеющих сравнительно небольшую задолженность за электроэнергию. Если на момент оформления предупреждения о прекращении электроснабжения сумма задолженности была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, потребитель не должен возмещать расходы на отключение и последующее подключение электроэнергии.

Важно, что речь идет именно об освобождении от расходов на проведение этих работ. Новые правила не означают автоматического списания самой задолженности за потребленную электроэнергию. Отдельная защита предусмотрена для ситуаций, когда реальный размер задолженности выясняется уже после прекращения электроснабжения.

Например, оператор мог произвести отключение на основании имеющихся у него данных, но впоследствии получить фактические показания счетчика и пересчитать объем потребления. Если после такого уточнения выяснится, что на момент отключения фактическая задолженность была ниже установленного порога, расходы на прекращение и возобновление электроснабжения на потребителя не будут возлагаться. "В таком случае расходы на отключение и возобновление электроснабжения возлагаются на оператора системы", — пояснили в НКРЭКП.

За незаконное отключение потребитель также не будет платить

Еще одно важное изменение касается нарушения процедуры со стороны оператора. Если потребителя отключили от электроэнергии с нарушением установленного порядка, оплачивать работы по отключению и последующему восстановлению электроснабжения он также не должен.

Таким образом, расходы не могут автоматически перекладываться на домохозяйство лишь в силу самого факта проведения работ. Оператор должен соблюдать предусмотренную правилами процедуру. НКРЭКП также изменила подход к расчету стоимости отключения и повторного подключения электроэнергии.

Для этих услуг вводится единый механизм определения цены. Стоимость работ не должна превышать предельную сумму, рассчитанную в соответствии с установленными правилами. Кроме того, операторы системы будут обязаны публиковать перечень соответствующих услуг и их стоимость на своих официальных сайтах. Таким образом , потребитель сможет заранее проверить, сколько стоит та или иная процедура.

Отдельно регулятор установил требование относительно способа самого отключения. "При отключении оператор системы, если это технически возможно и имеется необходимый доступ, должен выбрать наименее сложный и самый дешевый способ выполнения работ", — отметили в НКРЭКП.

После отключения должен быть составлен акт

Изменяется и документальное оформление процедуры. После проведения работ оператор системы должен составить соответствующий акт. В документе должны быть указаны, в частности, дата и время отключения, способ выполнения работ, EIC-код, а также показания счетчика, если существует возможность их зафиксировать.

Один экземпляр такого акта должен быть передан потребителю. Если человека на момент проведения работ нет на месте, документ должны отправить ему в течение трех рабочих дней. Требование позволяет зафиксировать обстоятельства прекращения электроснабжения и данные счетчика на момент проведения работ, что может быть важно в случае последующего перерасчета или спора о задолженности.

Сколько придется ждать восстановления электроснабжения

НКРЭКП также уточнила сроки, в течение которых оператор должен восстановить электроснабжение после устранения причин отключения и выполнения необходимых условий. В предусмотренных правилами случаях для потребителей в городах электроснабжение должно быть восстановлено в течение трех рабочих дней.

В сельской местности у оператора будет на это до пяти рабочих дней. Отсчет этих сроков связан не просто с моментом отключения, а с устранением его причин и выполнением потребителем необходимых для возобновления подачи условий.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования на сайте НКРЭКП. При этом для части нововведений предусмотрена отдельная дата. Положения, устанавливающие новый механизм определения стоимости услуг по отключению и подключению, вступят в силу с 1 октября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, если украинцам начислили задолженность за газ, с которой они не согласны, необходимо письменно обратиться к поставщику и оператору газораспределительной системы, запросить подробный расчет и провести сверку платежей. В домах с несколькими совладельцами важно проверить договор, наличие согласия других владельцев, данные счетчика и потребовать перерасчета, если в начислениях обнаружили ошибку.

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