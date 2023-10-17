Две тысячи сотрудников получали зарплаты "в конверте": БЭБ поймало сеть ресторанов по неуплате налогов. Фото
Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили схему сети ресторанов на уклонении от уплаты налогов. Две тысячи сотрудников получали зарплаты "в конверте".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Холдинг включает в себя 60 ресторанов и торговых точек (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Сотрудники Бюро экономической безопасности установили, что около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная", – говорится в сообщении.
Для того чтобы получить "неофициальную" каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карточке для выплат заработной платы дубликат, передавший в отдел кадров.
В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга засчитывал вторую часть заработной платы каждому сотруднику. При этом в назначении платежа писали "собственное пополнение счета".
Теневая заработная плата поступала на карты для выплат один или два раза в месяц.
Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ.
"Предварительно ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн. По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины, в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере", – добавили в БЭБ.
Кроме этого, по предварительной информации детективов БЭБ, заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства поступали в головной офис во Львове.
Во время обыска головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печати и т.д.
К слову, Римма Филиппенко в Facebook опубликовала видео, под которым отметила, что 17 октября БЭБ и СБУ провели обыски в офисе холдинга Холдинг емоцій "!FEST" во Львове.
"О причинах обыска в Бюро официально пока не сообщали. В холдинге ситуацию назвали "маски-шоу". Fест управляет 128 ресторанами под 20 брендами" – написала она.
Подчеркнем, что официальной информации по поводу названия компании пока нет. Продолжаются следственные действия.
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