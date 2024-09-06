Два завода и 100 млн евро: почему "Ковальская" блокирует крупнейшую сделку с иностранным инвестором на рынке цемента

Промышленно-строительную группу (ПСГ) "Ковальская", которая является крупнейшим производителем бетона в Украине, уличили в попытках заблокировать покупку иностранным инвестором двух цементных заводов в Украине. Речь идет о сделке между Buzzi Unicem с ирландским производителем строительных материалов CRH.

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Об этом сообщает "РБК-Украина". Официально "Ковальськая" выступает против соглашения из-за опасений возможной концентрации рынка цемента.

В частности, как заявлял генеральный директор "Ковальской" и заместитель главы Совета директоров Конфедерации строителей Украины (КСУ) Сергей Пилипенко, сделка может привести к чрезмерной концентрации рынка в руках одной компании. И при этом за последние несколько месяцев в медиа було опубликовано более 20 материалов с такими же месседжами о рисках монополии на цементном рынке.

Соглашение Buzzi Unicem с CRH оценивается в 100 млн евро. Оно могло бы стать крупнейшей иностранной инвестицией в украинскую строительную отрасль с начала полномасштабного вторжения, отмечают журналисты.

Но, по данным Kyiv Independent, "Ковальськая" и сама заинтересована в приобретении активов Buzzi. Отмечается, что возможной причиной может быть желание сохранить маржинальность.

Заблокировать сделку и получить возможность приобрести заводы по меньшей цене – один из возможных путей добиться своей цели, подчеркивает издание. Вероятно, избран был именно этот вариант.

Так, 1 августа ПСГ даже подала иск против Антимонопольного комитета (АМКУ) в Хозяйственный суд города Киева. Цель – признать недействительным решение АМКУ о соглашении.

Эксперты говорят, что судебное давление на Антимонопольный комитет может быть частью той же кампании по блокированию. Другой вариант – процесс заключения сделки по покупке CRH активов Buzzi пытаются затянуть.

В то же время рассмотрение соглашения в АМКУ уже дошло до маркет-теста. Условия, предложенные СRH для покупки активов Buzzi, стали публичными и выставлены на обсуждение.

CRH: что известно о покупателе и сделке с Buzzi

Ирландская компания CRH – один из самых крупных производителей строительных материалов в мире. Она работает уже в 28 странах и имеет около 80 тысяч сотрудников.

CRH является одним из лидеров рынка в Северной Америке и Европе. В 1999 году компания вышла на рынок Украины, купив Каменец-Подольский цементный завод в Хмельницкой области. Сегодня объединяет три цементных завода в Украине.

В 2023 году CRH начала процесс приобретения цементных заводов итальянской компании Buzzi Unicem в Украине. Это предприятия, расположенные в Ривненской и Николаевской областях.

По словам экспертов, сейчас эти заводы работают не в полную мощность из-за недоинвестированности. Кроме того, заводы используют мокрый способ производства цемента, что противоречит экологическим стандартам, необходимым для интеграции в Европейский Союз (ЕС).

Стоимость сделки между компаниями составляет 100 млн евро, как указано на официальном сайте Buzzi. Согласно экспертным оценкам, соглашение способствует инвестированию значительных сумм в модернизацию заводов Buzzi, в частности в основное производство, технологию управления и другие инновации. В комплексе все это повлияет на уменьшение себестоимости производства цемента на этих предприятиях.

ПСГ "Ковальская": на каких рынках у группы есть интересы

"Ковальская" – украинский производитель строительных материалов и застройщик. Предприятия работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях.

Лидер на украинском рынке бетона. По оценке генерального директора компании Сергея Пилипенко, доля "Ковальской" на рынке бетона в Киеве и области уже в 2020 году составляла более 50%.

Группа также занимается строительством офисной и жилой недвижимости в Киеве. Среди известных проектов – строительство нескольких бизнес-кампусов парка Unit.City и Nuvo Business Park.

С последним связан скандал из-за сноса здания 19 века на Жилянской, 47. Ситуация не утихает больше года. В июле 2024 года "Ковальськая" подала судебный иск на киевского защитника памятников Дмитрия Перова, который пытался отстоять историческое здание.

Готова ли Украина к иностранным инвестициям?

В военное время любые крупные инвестиции в Украину отправляют мощный сигнал другим инвесторам. Однако привлечение инвестиций не является простой задачей: даже до масштабного вторжения, количество крупных сделок в Украине было ограниченным.

Сейчас ситуация еще более усложнилась. Такие методы, как медийный шантаж и судебное давление, которые часто используются на украинском рынке, затрудняют или даже делают невозможным привлечение инвестиций.

При этом власти поддерживают иностранные инвестиции и пытаются стимулировать бизнес вкладывать в Украину, создавать на месте добавленную стоимость и рабочие места, платить налоги. В частности, глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк отметила: если использовать продукцию отечественного производителя, Украина получит валовую добавочную стоимость на 21 млрд долларов.

"Однако уже сейчас ощущается дефицит многих строительных материалов, со временем потребности будут ощущаться все острее. Поэтому вопрос привлечения иностранных инвестиций должен быть приоритетным для Украины", – прокомментировала она.

Таким образом, сделка по приобретению компанией CRH заводов Buzzi, которую в настоящее время рассматривает Антимонопольный комитет Украины, может стать показательным тестом на готовность Украины открыться для иностранного капитала. Исход этого дела повлияет не только на репутацию страны, но и на темпы экономического восстановления.