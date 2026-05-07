ДТЭК с начала 2026 года вложил 5 млрд в подготовку ТЭС и шахт к следующей зиме

За четыре месяца 2026 года компания ДТЭК инвестировала 5 млрд грн в подготовку теплоэлектростанций и угольных шахт к прохождению летних пиков потребления и следующей зимы.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"По предварительным данным, в январе–апреле 2026 года ДТЭК Энерго инвестировал около 5 млрд грн в подготовку к летним пикам потребления и следующего отопительного сезона. Основную часть средств компания направила на ремонтную кампанию и восстановительные работы после вражеских атак, а также на поддержку надежной работы тепловой генерации и угольных предприятий", – говорится в нем.

Отмечается, что во время прошлого отопительного сезона ТЭС ДТЭК подверглись 11 массированным атакам, которые привели к значительным разрушениям.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись более 220 атакам.

"Мы продолжаем восстановление нон-стоп, потому что масштабы повреждений остаются беспрецедентными. Восстановление ТЭС после обстрелов будет продолжаться весь 2026 год и в дальнейшем. Наша задача неизменна – скорейшее восстановление мощностей, чтобы украинцы оставались со светом и теплом, а энергосистема была устойчивой, особенно в периоды пиковых нагрузок", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова направил более 49 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, поддержку работы шахт и машиностроительных заводов.