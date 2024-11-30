ДТЭК получил золотые награды Effie Awards

ДТЭК получил две золотые награды Effie Awards Ukraine 2024 за социально важную кампанию "Битва за свет", в которой принимает участие чемпион мира по боксу Александр Усик.

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"Битва за свет" направлена на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества к разрушениям украинской энергетики в результате массированных обстрелов и помочь с привлечением поддержки от международных партнеров.

Кроме того, на конференции Best Marketing Practices от Effie Awards коммуникационная команда ДТЭК была признана лучшей и возглавила рейтинг Best Marketing Teams в своей категории.

Напомним, весной 2024 года компания ДТЭК Рината Ахметова и боксер Александр Усик запустили совместную кампанию "Битва за свет", цель которой привлечь внимание мира к критическому положению украинской энергосистемы в результате многочисленных российских ракетных атак и привлечь дополнительную помощь международных партнеров для ее защиты и восстановления.