ДТЭК получил от MMR три награды за коммуникационные кампании

Компания ДТЭК получила три награды от MMR за коммуникационные кампании.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении MMR.

Отмечается, что ДТЭК получил награды в трех номинациях: Лучшая PR-кампания, Лучшая диджитал-коммуникация и Выбор редакции.

В частности была отмечена кампания к 20-летию ДТЭК "Свет держится на тех, кто...", маскот "Рейвлик" и кампания "Будущее будет светлым. За него надо бороться".

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил международную награду SABRE Awards за кампанию "Битва за свет".