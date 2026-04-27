ДТЭК получил международную награду E+E Leader Awards за обеспечение людей светом во время войны

Компания ДТЭК получила награду международной премии Environment+Energy Leader Awards 2026 за обеспечение стабильного электроснабжения в условиях войны.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК Сети победили в категории Resilience международной премии Environment+Energy Leader Awards 2026 за обеспечение стабильного электроснабжения, быстрое восстановление сетей и внедрение инновационных решений во время полномасштабной войны. Отличия получают компании со всего мира, которые являются лидерами в сфере энергоменеджмента, экологической эффективности и устойчивого развития", – говорится в нем.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны энергетики ДТЭК отремонтировали более 11 тыс. поврежденных энергообъектов сетей в столице, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"Устойчивость для нас – это не только способность восстанавливать сети после атак. Это ответственность за людей, доверие клиентов и системная работа на долгосрочный результат даже в самых сложных условиях. Мы строим культуру, где безопасность является безусловным приоритетом, а каждое решение – взвешенным и ответственным", – отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

В ДТЭК добавили, что каждый день к восстановительным работам на сетях привлечено около 1 тыс. аварийных бригад.

В то же время, несмотря на войну, компания продолжает интегрировать принципы устойчивого развития в свою деятельность. Среди ключевых инициатив остается защита птиц – за последние 4 года энергетики установили 800 платформ для гнезд аистов, размещенных на электроопорах.

"ДТЭК Сети работают в условиях, с которыми вряд ли сталкивается любой другой участник этой премии: активные боевые действия, постоянные ракетные и дроновые атаки на энергетическую инфраструктуру, оккупация части территорий обслуживания и ежедневная реальность воздушных тревог для 14 тысяч сотрудников. То, что компания не только продолжает работать, но и активно продвигает модернизацию, инновации в клиентском сервисе и ESG-обязательства во время полномасштабной войны, является исключительным", – прокомментировало жюри премии.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова получил награду European Excellence Awards за коммуникационный проект "Битва за свет".