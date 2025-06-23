ДТЭК и британская Octopus начали инициативу по установке СЭС и аккумуляторов на предприятиях в Украине

Компания ДТЭК совместно с британской Octopus Energy Group запустили совместную инициативу по установке крышных солнечных электростанций и систем накопления энергии для украинского бизнеса и учреждений государственного сектора.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Она предусматривает привлечение финансирования в размере 100 млн евро для реализации 100 проектов для потребителей по всей Украине.

Солнечные электростанции и системы накопления энергии будут устанавливаться непосредственно на объектах клиентов YASNO.

Системы будут работать под управлением платформы Kraken от Octopus Energy Group, что позволит бизнесам в реальном времени оптимизировать и управлять потреблением электроэнергии, уменьшать нагрузку в часы пиковых потребностей и продавать избыточную электроэнергию в сеть, повышая экономию.

"Объединяя инвестиции, технологии и международную поддержку, мы можем помочь украинскому бизнесу и общинам взять под контроль собственные энергетические потребности и заложить основу для устойчивой энергетической независимости. Спасибо Octopus Energy, правительству Великобритании и британскому народу за неизменную поддержку Украины", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Украина – и в частности DTEK – продемонстрировали невероятную устойчивость и гибкость, несмотря на беспрецедентные разрушения энергетической системы. Они быстро восстанавливаются и внедряют децентрализованную умную энергосистему на базе собственных возобновляемых источников. Мы гордимся партнерством, которое поможет Украине вернуться сильнее, чем когда-либо", добавил Грег Джексон, основатель и CEO Octopus Energy Group.