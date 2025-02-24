"Друзьям Путина не рады в Великобритании": как страна планирует ужесточить антироссийские санкции

Великобритания планирует ввести новые санкции против российских элит, запрещая въезд поддерживающим российские власти чиновникам, бизнесменам и медиаменеджерам. Ожидается, что такие ограничения усилят политическое давление на Кремль и исключат возможность использования британских ресурсов российскими влиятельными лицами.

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Об этом пишет Reuters. Как сообщает британское Министерство внутренних дел, в санкционные списки будут внесены:

всех региональных и федеральных министров России;

директоров и топ-менеджеров крупнейших российских компаний;

высокопоставленных должностных лиц федеральных и государственных ведомств и агентств;

руководство энергетического и финансового сектора;

представителей русских государственных СМИ.

Новые санкции являются логическим продолжением уже введенных ранее мер, направленных на ограничение доступа лиц, связанных с Кремлем, в европейские финансовые и юридические институты. Лондон объясняет эти действия желанием усилить политическое давление на Москву и минимизировать потенциальные угрозы национальной безопасности Великобритании.

Следует отметить, что введение новых ограничений происходит на фоне третьей годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину. Власти Великобритании подчеркивают, что санкции направлены на лиц, поддерживающих или финансирующих российскую военную кампанию. Министр безопасности страны Дэн Джарвис заявил, что "друзьям Путина не рады в Великобритании", и что введенные меры прекратят возможность российским элитам использовать британскую инфраструктуру для защиты своих интересов.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер на этой неделе планирует посетить Вашингтон, где обсудит с президентом США Дональдом Трампом дальнейшую политику по Украине и будущее санкционного давления на Россию. Ожидается, что Лондон и Вашингтон будут координировать усилия по недопущению преждевременного прекращения боевых действий на условиях, выгодных Кремлю. Также известно, что подобные переговоры планирует провести президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Белый дом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страны "Большой семерки" (G7) рассматривают коллективное усиление или адаптацию лимита цен на российскую нефть. Это должно сузить доступ РФ к нефтедолларам и побуждать ее к мирным переговорам.

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