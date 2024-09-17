Другой такой не найти: редчайшую в мире монету продали на 1,2 млн евро

В Дании начали продажу уникальной нумизматической коллекции из 20 тысяч монет, принадлежащих наследникам покойного магната Ларса Эмиля Брууна. В первой партии с молотка пустили почти 300 монет, включая уникальный лот, который купили за 1,2 млн евро.

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Как сообщает Deutsche Welle, на аукционе в Копенгагене продали золотую монету Hans Noble — первую сохранившуюся датированную монету, отчеканенную Датским королевством. Ее выпустили в 1496 году с королем Гансом на аверсе, который некоторое время правил Данией, Норвегией и Швецией.

Стоимость лота значительно превысила прогнозируемую сумму в 300-600 тысяч евро. Ее особенность в том, что на сегодняшний день подтверждена оригинальность лишь двух таких монет, но они находятся в музеях, а не в частных коллекциях.

Всего было продано 286 монет, причем окончательна стоимость многих превысила 10 тыс. евро. В результате совокупная выручка за которые составила 14,8 млн евро.

Коллекция монет Ларса Эмиля Брууна

Датский магнат Ларс Эмиль Бруун наполнял свою коллекцию более 60 лет – с 1859-го и до своей смерти в 1923 году. Она состоит из более чем 20 тыс. предметов – монет, банкнот и медалей из Дании, Норвегии и Швеции, датированных концом XV ​​века.

В своем завещании мужчина запретил наследникам продавать коллекцию в течение 100 лет со дн своей смерти. Он хотел, чтобы она стала резервом на случай бомбардировки или разграбления Королевской датской коллекции монет и медалей.

Предполагается, что торги будут проходить на разных аукционах в течение нескольких лет. Согласно завещанию, все деньги получат прямые родственники Брууна. По предварительным оценкам, нумизматы готовы заплатить за коллекцию монет около $72,5 млн.

Также OBOZ.UA сообщал о продаже другой уникальной монеты, стоимость которой, как ожидается, превысит $100 тыс. В мире существует лишь пять таких монет.

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