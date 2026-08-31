Достаточно просто нажать кнопку: в детском приложении monobank появилась новая функция "Попросить деньги у родителей"
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В детском приложении Monobank появилась новая функция, которая упростит детям процесс получения карманных денег. Теперь ребенок может отправить родителям запрос на перевод без необходимости лично просить и объяснять, сколько ему нужно и на что именно.
О появлении новой функции сообщил банкир и соучредитель monobank Олег Гороховский.
По его словам, раньше ребенку нужно было самостоятельно обратиться к родителям, выбрать для этого подходящий момент, попросить деньги и объяснить необходимую сумму и цель расходов.
Теперь для этого достаточно воспользоваться специальной кнопкой "Попросить деньги у родителей" в детском приложении.
Чтобы отправить запрос, ребенок должен указать необходимую сумму и добавить комментарий с объяснением.
После этого родители получат соответствующее уведомление. Решение о переводе средств остается за ними. Они могут одобрить запрос и отправить ребенку деньги или отклонить его.
На ответ родителям отводится 24 часа.
Однако, чтобы дети, как пошутил Гороховский, "не переусердствовали" и не разорили родителей своими просьбами, было установлено ограничение — не более пяти запросов в день.
Таким образом, новая функция должна сделать процесс получения карманных денег проще и удобнее для обеих сторон.
"Кажется, карманные деньги ещё никогда не были такими удобными", — подытожил Олег Гороховский.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно Monobank запустил новую функцию, которая позволяет прикреплять фото чеков, квитанций или других документов непосредственно к банковским транзакциям. Это поможет не потерять подтверждение покупки, быстро находить нужные чеки и удобнее контролировать собственные расходы или покупки, совершенные близкими, имеющими доступ к карте.
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