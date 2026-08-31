Достаточно просто нажать кнопку: в детском приложении monobank появилась новая функция "Попросить деньги у родителей"

В детском приложении Monobank появилась новая функция, которая упростит детям процесс получения карманных денег. Теперь ребенок может отправить родителям запрос на перевод без необходимости лично просить и объяснять, сколько ему нужно и на что именно.

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О появлении новой функции сообщил банкир и соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его словам, раньше ребенку нужно было самостоятельно обратиться к родителям, выбрать для этого подходящий момент, попросить деньги и объяснить необходимую сумму и цель расходов.

Теперь для этого достаточно воспользоваться специальной кнопкой "Попросить деньги у родителей" в детском приложении.

Чтобы отправить запрос, ребенок должен указать необходимую сумму и добавить комментарий с объяснением.

После этого родители получат соответствующее уведомление. Решение о переводе средств остается за ними. Они могут одобрить запрос и отправить ребенку деньги или отклонить его.

На ответ родителям отводится 24 часа.

Однако, чтобы дети, как пошутил Гороховский, "не переусердствовали" и не разорили родителей своими просьбами, было установлено ограничение — не более пяти запросов в день.

Таким образом, новая функция должна сделать процесс получения карманных денег проще и удобнее для обеих сторон.

"Кажется, карманные деньги ещё никогда не были такими удобными", — подытожил Олег Гороховский.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Monobank запустил новую функцию, которая позволяет прикреплять фото чеков, квитанций или других документов непосредственно к банковским транзакциям. Это поможет не потерять подтверждение покупки, быстро находить нужные чеки и удобнее контролировать собственные расходы или покупки, совершенные близкими, имеющими доступ к карте.

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