Дороже, чем в Киеве: где в Украине самые высокие цены на аренду квартир

В Украине наиболее дорогая аренда жилья сейчас в Ужгороде, Львове и Киеве. Закарпатская область благодаря своему расположению остается самым безопасным регионом, поэтому туда едут многие переселенцы, соответственно увеличивается стоимость найма.

Видео дня

Об этом рассказал Роман Перегинця, глава Ассоциации риелторов Украины в Закарпатской области, передает Finance.ua. По его словам, текущего спроса достаточно, чтобы цены держались на высоком уровне.

"Арендные ставки росли в прошлом году, но сейчас стабилизировались. Так, на вторичном рынке однокомнатную квартиру можно снять по цене от 8 тыс. грн в месяц, двухкомнатную – от 10-12 тыс. грн, трехкомнатную – 13-15 тыс. грн.

На новое современное жилье цены значительно выше. Однокомнатная квартира в новостройке стоит от $400, двухкомнатная от $500, трехкомнатная — от $600", — сказал специалист.

Львов

Перегинця отметил, что ажиотажного спроса на жилье в городе уже нет. Спрос и предложение, по словам местной риелторки Инны Ганькович, относительно сбалансировались. При этом если еще до середины прошлого года люди искали более дорогое жилье, с улучшенными условиями, то сейчас акцент сместился на более дешевый сегмент.

"Сейчас, по моим наблюдениям, многие начали приезжать во Львов на работу. А поскольку зарплаты здесь не заоблачные, то соответственно они ищут жилье бюджетное. Еще одна категория соискателей недорогих квартир – это арендаторы, которые ищут новое жилье, поскольку предыдущее владельцы продали", – пояснила эксперт.

На рынке много предложений однокомнатных квартир с арендной ставкой в $600-650 (22,7-24,6 тыс. в месяц). Но клиентов на него маловато. Люди охотнее снимают за 8-10 тыс. грн., и на такие квартиры наблюдается дефицит.

Стоимость аренды двухкомнатных квартир во Львове не сильно отличается от однокомнатных. Ставки могут быть максимум на 1-1,5 тыс. грн больше.

"Если смотреть на 3- и 4-комнатные квартиры, то можно найти за 13-20 тыс. грн, это из более дешевых вариантов. Из более дорогих в современных комплексах с ремонтом владельцы просят от 20 тыс. грн и до $1 тыс.", — говорит Инна Ганькович.

Киев

Постоянный приток переселенцев обеспечивает постепенное повышение цен на аренду в столице. За прошедший год, по словам генерального директора "Риелторского объединения "Простор" Сергея Курганова, на некие позиции арендные ставки возросли даже до 20%.

Заметнее всего цены изменились на 2-комнатные квартиры, аренда которых сейчас стоит в среднем, 18 тыс. грн в месяц, или на 10,5% больше, чем в декабре. 3-комнатную квартиру владельцы оценивают в 30 тыс. грн, что на 4,5% больше, чем месяцем ранее.

Меньше всего (1,5%) подорожали однокомнатные, их стоимость остановилась на 13 тыс. грн. "Владельцы квартир и арендаторы практически вернулись к стандартным условиям заключения договоров. Сроки стали длиннее – от 6 месяцев или 1 года, а скидки – меньше", – подытожил гендиректор "Риелторского объединения "Простор".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине по итогам июля-сентября 2023-го недвижимость подорожала на 16,2%, тогда как за аналогичный период 2022-го этот показатель составил 14,2%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!