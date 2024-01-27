Цены на квартиры в Украине пересчитали: сколько стоит жилье

В Украине по итогам июля-сентября 2023-го недвижимость подорожало на 16,2%, тогда как за аналогичный период 2022-го этот показатель составил 14,2%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры.

Видео дня

Об этом со ссылкой на Госстат сообщает "Интерфакс". Так, на первичном рынке цены на жилье по итогам третьего квартала 2023-го ускорили рост до 14,6% против 11,9% в третьем квартале предыдущего года. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 16%. Рост цен на однокомнатные квартиры составил 15,6%, двухкомнатные – 12,8%.

На вторичном рынке цены ускорили рост до 17,1% в третьем квартале 2023 года против 15,6% за аналогичный период 2022-го. В частности, рост цен на трехкомнатные квартиры составил 18,5%, двухкомнатные – 17,9%, однокомнатные – 14,1%.

За девять месяцев 2023 года цены на жилье выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На первичном рынке рост составил 12,2%, на вторичном – 15,1%. Как сообщило статведомство, по сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье в июле-сентябре 2023 года выросли на 6%, в то же время на первичном рынке – на 4,5%, на вторичном – на 6,9%.

По данным Госстата, в третьем квартале цены на первичке выросли для однокомнатных квартир на 3,6% по сравнению со вторым кварталом, для двухкомнатных – на 4,9%, трехкомнатных – на 6%. На вторичном рынке цены выросли на 5,1%, 7,5% и 7,6% соответственно.

Ранее OBOZ.UA писал о самом дешевом жилье в Украине. Да, в небольших населенных пунктах квартиры без ремонта и иногда без водоснабжения можно приобрести за тысячу долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!