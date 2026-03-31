Дорогой бензин изменил рынок автомобилей: что массово начали выбирать европейцы

Из-за резкого подорожания бензина вследствие войны в Иране спрос на электромобили в Европе стремительно вырос, особенно на рынке подержанных авто. Высокие цены на топливо заставляют потребителей отказываться от традиционных моделей транспорта, что ускоряет переход к электротранспорту.

Видео дня

После обострения конфликта был нарушен один из ключевых маршрутов транспортировки нефти, через который проходит около 20% мировых поставок , пишет Reuters.

Отмечается, что это сразу отразилось на ценах, в странах Европейского Союза (ЕС) бензин подорожал примерно на 12% – до 1,84 евро за литр. Быстрее всего на изменение ситуации отреагировал сегмент подержанных авто. По данным европейских онлайн-платформ, интерес к электромобилям резко вырос сразу после подорожания топлива.

Французская компания Aramisauto сообщила, что доля продаж электрокаров почти удвоилась всего за несколько недель – с 6,5% до 12,7%. В то же время спрос на бензиновые и дизельные авто начал снижаться.

Похожие тенденции фиксирует и международная платформа OLX Group, запросы на электромобили выросли на 50% во Франции, более 40% в Румынии, более чем на 50% в Португалии и почти на 40% в Польше. Особенно заметен переход к электротранспорту в скандинавских странах, где рынок и раньше был хорошо подготовлен к "зеленой" трансформации.

В Норвегии платформа Finn.no зафиксировала, что электромобили уже обогнали дизельные авто по популярности. В Швеции продажи электрокаров выросли более чем на 10% всего за несколько недель, а количество просмотров таких авто продолжает увеличиваться.

В Германии крупнейшая онлайн-площадка сообщила о трехкратном росте интереса к электромобилям – с 12% до 36% от общего количества поисковых запросов. Одной из причин такого резкого спроса является доступность. Подержанные электромобили могут быть до 40% дешевле новых, что делает их более привлекательными для широкого круга покупателей.

Кроме того, в последние годы значительно расширился выбор моделей, а также появились сертификаты состояния батарей, что повысило доверие к таким авто, что позволило снять одну из главных преград для покупателей. Эксперты считают, что нынешний всплеск спроса – не временное явление. Высокие цены на топливо лишь ускорили процесс, который и так уже начался – постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания.

Автопроизводители также быстро адаптируются к новым реалиям, акцентируя в своей рекламе экономию на топливе. Например, бренды активно продвигают идею перехода на электромобили как способ защититься от нестабильных цен на бензин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!