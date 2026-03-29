Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
В феврале украинский автопарк пополнили более 2,9 тыс. подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой же популярной моделью стал NISSAN Rogue – таких авто было куплено 168 единицы. Приобрести же такую машину в Украине можно как за 7 100, так и 37 000 долларов.
Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: сразу 55% всех "молодых" б/у легковушек, купленных украинцами за границей, ездят на бензине.
На втором месте – гибриды, 21%. На долю электромобилей пришлось 17%. При этом:
- Дизельные авто "отхватили" лишь 6% рынка.
- Авто на газу – 1%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме NISSAN Rogue, самыми популярными среди подержанных авто до 5 лет среди украинцев стали:
- MAZDA CX5 – 150 штук;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 136 штук;
- TESLA Model Y – 113 штук;
- AUDI Q5 – 106 штук;
- FORD Escape – 89 штук;
- TESLA Model 3 – 69 штук;
- JEEP Compass – 66 штук;
- FORD Edge – 55 штук;
- BMW X5 – 50 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто до 5 лет – NISSAN Rogue – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2022 г. в. с 1 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 7 100 долларов.
- Машину 2023 г. в. со 121 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 19 000 долларов.
- Авто 2024 г. в. с 6 тыс. км пробега, после ДТП, продают за 37 000 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в феврале украинский автопарк пополнили 9 тыс. подержанных легковых авто с бензиновыми двигателями. Самой популярной моделью стала AUDI Q5.
