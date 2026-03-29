Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В феврале украинский автопарк пополнили более 2,9 тыс. подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой же популярной моделью стал NISSAN Rogue – таких авто было куплено 168 единицы. Приобрести же такую машину в Украине можно как за 7 100, так и 37 000 долларов.

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: сразу 55% всех "молодых" б/у легковушек, купленных украинцами за границей, ездят на бензине.

На втором месте – гибриды, 21%. На долю электромобилей пришлось 17%. При этом:

Дизельные авто "отхватили" лишь 6% рынка.

Авто на газу – 1%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме NISSAN Rogue, самыми популярными среди подержанных авто до 5 лет среди украинцев стали:

MAZDA CX5 – 150 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 136 штук;

TESLA Model Y – 113 штук;

AUDI Q5 – 106 штук;

FORD Escape – 89 штук;

TESLA Model 3 – 69 штук;

JEEP Compass – 66 штук;

FORD Edge – 55 штук;

BMW X5 – 50 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто до 5 лет – NISSAN Rogue – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2022 г. в. с 1 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 7 100 долларов.

Машину 2023 г. в. со 121 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 19 000 долларов.

Авто 2024 г. в. с 6 тыс. км пробега, после ДТП, продают за 37 000 долларов.

