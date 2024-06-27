Дом с бассейном под Киевом сдают за огромные деньги: как выглядит. Фото

Под Киевом сдают в аренду двухэтажный дом с бассейном. Цена – 245 тыс. грн в месяц.

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Объявление размещено на сайте агентства недвижимости blagovist. Согласно ему:

территориально дом находится в поселке Козин;

общая площадь дома – 398 кв.м.

"Закрытая территория находится круглосуточно под охраной. Дом построен с использованием качественных материалов", – говорится в нем.

В доме, отмечается, есть 4 спальни. А также:

"просторная кухня";

гостиная с камином.

"Отличный участок с ландшафтным дизайном, бассейн с противотоком. Крытая зона барбекю с кондиционерами, гараж на 2 авто и открытая парковка", – рассказывает об объекте автор объявления.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в самом Киеве подешевели 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За последние 6 месяцев их стоимость снизилась на 2% – до средних 60 тыс. долларов.

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